Borussia Dortmund: Star-Abgang wird konkreter! Top-Klub geht beim BVB in die Offensive

Er war mal Licht, mal Schatten, meistens war es irgendwas dazwischen. Seine Zeit bei Borussia Dortmund wird sich Karim Adeyemi jedoch mit Sicherheit anders vorgestellt haben. Der 22-Jährige pendelte zwischen Startelf und Reservebank, konnte sein Potenzial aber nie vollends zeigen.

Nun könnte seine Zeit bei Borussia Dortmund zu Ende sein – denn es soll ein Angebot für den Flügelspieler vorliegen! Ein Top-Klub hat nämlich großes Interesse daran, den BVB-Star zu verpflichten.

Borussia Dortmund: Juventus Turin bereitet Adeyemi-Angebot vor

Wie aus italienischen Medien zuhören ist, soll Juventus Turin in dieser Woche ein offizielles Angebot für Karim Adeyemi einreichen. Die Ablösesumme soll sich auf 25 Millionen Euro plus etwaige Bonuszahlungen belaufen. Die Offerte dürfte in etwa den Vorstellungen der BVB-Verantwortlichen entsprechen, die vor zwei Jahren noch 30 Millionen Euro für ihren Schützling bezahlten.

Ein großes Minusgeschäft würde sich bei Adeyemi also nicht anbahnen. Auch deswegen gilt ein Verkauf des gebürtigen Müncheners als nicht unwahrscheinlich. In der abgelaufenen Saison kam der Offensivspieler auf gerade einmal sieben Scorerpunkte. Mit seinem Verkauf könnte noch einmal viel Geld in die ohnehin schon vollen Kassen des BVB gespült werden.

Ersatz für Adeyemi steht schon bereit

Ein Ersatz für den ehemaligen Nationalspieler stünde wohl auch schon bereit. Wie die „Gazzetta di Parma“ berichtet, soll die BVB-Chefetage den rumänischen EM-Fahrer Dennis Man als Adeyemi-Ersatz ausgemacht haben. Bei der Europameisterschaft glänzte der Rechtsaußen vor allem im ersten Spiel gegen die Ukraine und bereitete gleich drei Tore vor.

Zudem läuft Mans Vertrag im Sommer 2025 aus. Der 25-Jährige könnte sich also als echtes Schnäppchen entpuppen. Bevor der BVB bei ihm jedoch aktiv wird, muss ein Verkauf Adeyemis wohl erst einmal realisiert werden.