Borussia Dortmund: Kehl macht es offiziell! Sahin-Entscheidung gefallen

Drei Spiele, drei Niederlagen, mittlerweile nur noch auf Tabellenplatz zehn: Nach Bayer Leverkusen (2:3) und Holstein Kiel (2:4) folgt die nächste Pleite bei Eintracht Frankfurt. Borussia Dortmund erlebt bislang einen Horror-Start ins neue Jahr 2025.

Einer, der immer mehr in den Fokus rückt, ist Cheftrainer Nuri Sahin. Bleibt er nach dieser heftigen Krise weiterhin Coach von Borussia Dortmund? Sportdirektor Sebastian Kehl verkündete die Entscheidung nach der Frankfurt-Niederlage.

Borussia Dortmund: Sahin-Entscheidung steht fest

Nach der Kiel-Blamage sollte eine Reaktion her. Doch die folgte nicht. Borussia Dortmund enttäuschte auch bei Eintracht Frankfurt und stürzt immer weiter ab. Unmittelbar nach der Pleite am 18. Bundesliga-Spieltag wurde – wie in den Wochen zuvor auch – über die Zukunft von Nuri Sahin spekuliert.

Wird er auch am Dienstag in der Champions League beim FC Bologna (21. Januar, 21 Uhr) auf der Trainerbank sitzen? Sebastian Kehl stand bei DAZN Rede und Antwort. „Wir werden weitermachen in dieser Konstellation. Das Vertrauen hat Nuri“, sagte der Sportdirektor der Schwarzgelben. „Wir werden uns der Kritik nicht entziehen und werden weiter an uns arbeiten!“

Sahin bleibt also weiterhin Cheftrainer der Dortmunder. Die Frage ist nur: wie lange noch? Weitere Niederlagen in der Bundesliga darf sich der 36-Jährige nicht mehr erlauben. Die Sorge ist nämlich groß, das internationale Geschäft für die kommende Saison zu verpassen.

Sahin bleibt BVB-Trainer

Es muss also schnell die Wende her. Nach der Champions-League-Partie gegen Bologna geht es in der Bundesliga für Borussia Dortmund gegen Werder Bremen (25. Januar, 15.30 Uhr) weiter. Gibt es auch da eine Niederlage, gehen Sahin dann so langsam die Argumente aus, dass weiß auch der BVB-Coach.

„Was zählt, sind die Ergebnisse. Ich brauche nicht alle drei Tage eine Bestätigung, dass ich im Amt bleibe. Ich weiß, wie das Geschäft läuft und ich weiß auch wie unser Verhältnis untereinander ist. Wir sind sehr sehr kritisch untereinander und wissen um die Lage. Ich weiß schon, was ich für einen Job mache“, so Sahin bei DAZN.