Top-Klub schielt auf BVB-Star: Die Reaktion von Borussia Dortmund ist irre

Inter Mailand ist laut der „Corriere dello Sport“ an einer Verpflichtung von Felix Nmecha interessiert. Borussia Dortmund will den deutschen Nationalspieler jedoch nicht so einfach gehen lassen und fordert eine Ablösesumme von 60 Millionen Euro. Auch Manchester United soll sich zuletzt nach dem BVB-Spieler erkundigt haben.

Der 24-Jährige wechselte erst 2023 aus Wolfsburg zu Borussia Dortmund und hat noch einen Vertrag bis 2028. Sein Verkauf würde dem BVB erhebliche finanzielle Möglichkeiten verschaffen.

Borussia Dortmund: Mittelfeld üppig besetzt

In der letzten Saison stand Nmecha in 41 Partien auf dem Rasen, erzielte sechs Tore und bereitete drei weitere vor. Trotz starker Konkurrenz auf seiner Position sehen die BVB-Bosse großes Potenzial in ihm. Spieler wie Jobe Bellingham, Pascal Groß oder Marcel Sabitzer sorgen jedoch für einen intensiven Konkurrenzkampf im Mittelfeld.

Trotz der hohen Ablöseforderung bleibt Nmecha kein konkreter Verkaufskandidat. Borussia Dortmund hält ihn langfristig für eine Schlüsselfigur. Doch angesichts begrenzter Transfermittel von nur 30 Millionen Euro könnte ein lukrativer Abgang die Kassen des Vereins deutlich aufbessern. Von diesem Geld könnten dringend benötigte Verstärkungen finanziert werden, berichtet die „Bild„.

BVB-Fokus auf der Abwehr

Demnach wollen die BVB-Bosse Lars Ricken und Sebastian Kehl ihre Mittel primär für einen Innenverteidiger einsetzen. Der Bedarf an kreativen Mittelfeldspielern und Stürmern ist in den Hintergrund gerückt. Ein neuer Innenverteidiger soll langfristig helfen. Eine Leihe mit Kauf-Option gilt als die favorisierte Variante.

Borussia Dortmund arbeitet weiterhin daran, sein Team für die Zukunft zu stärken. Ein Nmecha-Transfer könnte die Pläne erheblich beschleunigen. So könnte der BVB weitere strategische Verpflichtungen tätigen, um auf internationaler Ebene zu bestehen.

