Borussia Dortmund: XXL-Preisschild für Star – Sommer-Wechsel damit wohl vom Tisch

Borussia Dortmund steht im Sommertransferfenster unter Druck – nicht nur bei Verpflichtungen, sondern auch, wenn es um Abgänge geht.

Besonders Felix Nmecha sorgte zuletzt für Schlagzeilen. Der deutsche Nationalspieler hat das Interesse von Inter Mailand geweckt, doch der BVB macht den Italienern klar: Ein Abschied wird teuer.

Borussia Dortmund: Felix Nmecha wird nicht verramscht

In Italien heißt es, Inter baggert intensiv an Nmecha. Laut „Corriere dello Sport“ haben die Mailänder bereits erste Anfragen für den Mittelfeldspieler eingereicht. Doch Borussia Dortmund ist nicht bereit, den 22-Jährigen ohne Weiteres ziehen zu lassen. Der Club hat großes Vertrauen in Nmechas Potenzial und will ihn nicht leichtfertig abgeben.

Die Verantwortlichen beim BVB haben angeblich reagiert und dem Nationalspieler ein gewaltiges Preisschild verpasst. Sie geben Inter eine klare Botschaft: „Wir verkaufen Felix Nmecha nicht für wenig Geld.“ Damit schiebt der Verein möglichen Verhandlungen wohl erst einmal einen Riegel vor. Oder doch nicht?

Borussia Dortmund fordert 60 Millionen für Felix Nmecha

Die angeblichen Vorstellungen aus Dortmund dürften Inter Mailand tatsächlich zum Nachdenken bringen. Laut „Corriere dello Sport“ wurde den Mailändern eine Ablösesumme von 60 Millionen Euro genannt. Diese Summe dürfte einige Köpfe zum Rauchen bringen, denn Nmechas aktueller Marktwert wird auf etwa 30 Millionen Euro geschätzt.

Doch Borussia Dortmund sitzt am längeren Hebel: Nmecha ist noch bis 2028 vertraglich gebunden. Der BVB spielt auf Zeit, um entweder eine Mega-Ablöse zu kassieren oder den Spieler weiterzuentwickeln. Dass Inter wirklich 60 Millionen für den Mittelfeldmann hinblättern wird, scheint unwahrscheinlich.

Felix Nmecha bleibt also vorerst ein heißes Thema – sowohl in Dortmund als auch in Mailand. Der BVB zeigt damit einmal mehr, dass er seine Talente nicht unter Wert verkauft. Ob Inter tatsächlich zu den genannten Konditionen zuschlägt, wird sich zeigen. Bis dahin bleibt Borussia Dortmund hart – und Felix Nmecha in Schwarz-Gelb.

