Juwel von Borussia Dortmund muss Rückschritt verkraften! Kovac lässt keinen Zweifel

Die Stimmung bei Borussia Dortmund könnte derzeit kaum besser sein. Der Saisonstart ist mehr als gelungen. Und jüngst spielte man nicht nur erfolgreichen, sondern auch wieder attraktiven Fußball. Zudem kehrten mit Nico Schlotterbeck, Niklas Süle und Fabio Silva einige Verletzte in den Kreis der Mannschaft zurück.

Insbesondere die vergrößerte Auswahl in der Defensive dürfte Trainer Niko Kovac wieder etwas ruhiger schlafen lassen. Doch für Juwel Filippo Mane sind das keine guten Nachrichten. Kovac macht deutlich: Für den Jungspund ist bei den Profis aktuell kein Platz.

Borussia Dortmund: Mane plötzlich außen vor

Noch zu Saisonstart war Mane ein gefragter Mann. Wegen der Verletzungen von Schlotterbeck, Süle und Emre Can rückte der 20-Jährige im DFB-Pokal in Essen und beim ersten Liga-Spiel auf St. Pauli in die Startelf. Vor allem das Pauli-Spiel nahm mit einer Roten Karte gegen ihn eine bittere Wendung. Die Bilanz seither: nur noch eine weitere Bundesliga-Minute.

Auch spannend: Wichtige Lektion für Niko Kovac – sie könnte für seine BVB-Zukunft Gold wert sein

Und spätestens jetzt, wo zwei von drei verletzten Verteidigern wieder da sind, muss er sich hinten anstellen. Vor dem Spiel gegen RB Leipzig bestätigt Trainer Kovac sogar, dass Mane vorerst wieder in der U23 von Borussia Dortmund zum Einsatz kommen wird.

Aufgrund der großen Erfahrung seiner Konkurrenten, sei es für das italienische Juwel derzeit schwer, berichtet der Trainer. Deswegen sei es schon so, „dass der Filippo jetzt Spielzeit unten bei der U23 Spielminuten bekommen muss.“

Profi-Aussicht getrübt

So war es auch schon als die BVB-Profis nach Mainz reißten, während Mane mit der Regionalligamannschaft gegen Bonn ran musste. Doch das Vorgehen hält Kovac für die einzig sinnvolle Entscheidung: „Als junger Spieler braucht er die Minuten, um sich weiterzuentwickeln.“

+++ Irre Serie geht weiter! Jetzt muss Julian Nagelsmann eigentlich reagieren +++

Daher sei er als Trainer auch froh, dass Mane für die italienische U20-Mannschaft nominiert worden sei. So kann er auch während der Länderspielpause weitere Spielpraxis sammeln.

Weitere Nachrichten gibt es hier:

Ob es zeitnah dann wieder für den Sprung zu den Profis von Borussia Dortmund reicht, darf aber bezweifelt werden. Denn wenn Emre Can wieder fit wird, reiht sich noch ein Profi in der Rangordnung vor Mane ein.