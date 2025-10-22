Kovac fällt ein Stein vom Herzen – Borussia Dortmund entgeht lästiger Diskussion

Großer Jubel in Schwarz und Gelb! Dank einer explosiven Phase in der zweiten Halbzeit gewinnt Borussia Dortmund beim FC Kopenhagen letztlich verdient mit 4:2! Nach einer dürftigen Vorstellung und einem gar glücklichem 1:1 zur Pause brachte ein Elfmeter im zweiten Durchgang die Wende.

Und dieser barg nicht nur wegen des zu diesem Zeitpunkt knappen Ergebnisses jede Menge Brisanz. Torschütze Ramy Bensebaini bewahrte Borussia Dortmund mit seinem erfolgreichen Versuch vor einer leidigen Diskussion. Denn Top-Star Serhou Guirassy war schon wieder auf dem Vormarsch.

Borussia Dortmund entgeht Elfer-Diskussion

Eine Stunde war im Kopenhagener Parken gespielt, da ertönte die Pfeife des Schiedsrichters. Nach einer BVB-Ecke zeigte er auf den Punkt. Guirassy war im Strafraum durch massivstes Trikotziehen zu Fall gebracht worden. Und offenbar befand der Guineer, dass ihm nun auch der Versuch gebühre, den Strafstoß zu verwandeln.

Auch spannend: Großer Streitpunkt bei Kopenhagen – BVB: Szene sorgt für Trainer-Ausraster

Während die Kopenhagener noch mit dem Schiedsrichter diskutierten, wandte sich der Dortmunder Angreifer zur eigenen Bank, gestikulierte in Richtung Trainer Niko Kovac. Offenbar wollte er von diesem grünes Licht haben.

Doch der Trainer von Borussia Dortmund blieb knallhart. Immerhin hatte er vor wenigen Wochen erst Ramy Bensebaini zum Elfmeterschützen des BVB ernannt. Ironischerweise, nachdem dieser schon einmal mit Guirassy aneinandergeraten war.

Turin-Drama wiederholt sich nicht

Denn die Szene mit Diskussionen vor der Ausführung eines Elfmeters kam allen Dortmund-Fans bekannt vor. Beim Champions-League-Gastspiel der Schwarz-Gelben in Turin hatten Guirassy und Bensebaini laut um den Ball gestritten. Auch wenn Bensebaini dort intern schon als Elfmeterschütze Nummer eins benannt worden war, hatte sich Guirassy die Kugel geschnappt und gab sie erst her, als die Mitspieler lang und breit auf ihn eingeredet hatten.

In Kopenhagen nun nahm der Stürmer Bensebaini den Ball zwar nicht weg, doch seine Diskussionsversuche in Richtung Bank zeigten, dass er sich weiterhin für den rechtmäßigen Elfmeterschützen bei Borussia Dortmund hält.

Weitere Nachrichten gibt es hier:

Das Gute für den BVB: Bensebaini verwandelte auch gegen Kopenhagen souverän. Kovac bleibt eine Diskussion um seinen besten Elferschützen erspart – denn die hätte es sonst beim nächsten Strafstoß zwischen Bensebaini und Guirassy in jedem Fall wieder ausgeprägter gegeben.