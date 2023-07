Sportdirektor Sebastian Kehl steht bei Borussia Dortmund vor der Mammutaufgabe, Jude Bellingham – das Herz des BVB-Teams – ersetzen zu müssen. Mit der Verpflichtung von Felix Nmecha ist dies nicht getan, ein weiterer Mittelfeldspieler soll kommen.

Wirklich heiß ist aktuell kein Gerücht, der BVB scheint sich noch nicht festgelegt zu haben. Ein Blick nach Italien lohnt sich für die Bosse von Borussia Dortmund aber definitiv. Dort kickt ein Argentinier, dessen Qualitäten der BVB durchaus gebrauchen könnte.

Borussia Dortmund: Weiterer Mittelfeldspieler soll kommen

„Es ist natürlich eine Aufgabe, Jude Bellingham zu ersetzen“, erklärte Kehl kürzlich und betonte: „Das wird durch einen einzigen Transfer gar nicht möglich sein.“ Es sei ihre Aufgabe, kreative Lösungen zu entwickeln und versuchen, diese Themen auf mehrere Schultern zu verteilen.

Heißt im Klartext: Felix Nmecha wird nicht der einzige Mittelfeldspieler sein, den Borussia Dortmund in diesem Sommer verpflichtet. Doch wer wird Nmechas Partner in der BVB-Zentrale? Der Transfer von Edson Alvarez, der lange als Wunschkandidat galt, hat sich zerschlagen. Enzo LeFee entschied sich gegen den BVB und auch die Gerüchte um Warren Zaire-Emery, Weston McKennie, Khephren Thuram oder Conor Gallagher sind nicht so richtig heiß. Einzig eine Leihe von Real-Talent Sergio Arribas bahnt sich an.

Bologna-Star könnte eine Option sein

Eine interessante Personalie für den BVB könnte aber auch Nicolas Dominguez vom FC Bologna sein. Der Vize-Kapitän ist der Denker und Lenker im Mittelfeld des italienischen Erstligisten. Er ist stark in der Balleroberung, initiiert viele Angriffe und wird für seine Steckpässe hinter die Abwehr, ob flach oder chippt, gefürchtet.

Dominguez kam 2019 aus seiner Heimat Argentinien zum FC Bologna und steht dort noch bis 2024 unter Vertrag. Der 25-Jährige scheint bereit für den nächsten Schritt und ist aufgrund der kurzen Vertragslaufzeit wohl auch recht günstig zu haben. Die Italiener sollen rund 15 Millionen Euro Ablöse fordern. Bis jetzt gibt es lediglich Gerüchte, um ein mögliches Interesse von Fenerbahce Istanbul. Die Konkurrenz wäre also überschaubar.

Damit passt Dominguez perfekt ins Profil: Er ist nicht zu teuer. Er ist mit 25 Jahren nicht zu jung, aber auch nicht zu alt. Dominguez kann sich noch weiterentwickeln. Er ist ein Mittelfeld-Allrounder, hat seine Stärken offensiv wie defensiv. Und die Konkurrenz ist überschaubar.