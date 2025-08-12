Es ist so weit! Borussia Dortmund verkündet Schlotterbeck-Update

Sehnlich wartet man bei Borussia Dortmund auf sein Comeback! Im April zog sich Nico Schlotterbeck einen Meniskusriss im linken Knie zu. Seither stand für ihn Reha statt Fußball auf dem Programm. Saisonendspurt und Klub-WM verpasste er.

Auch den Beginn der neuen Spielzeit wird Schlotterbeck verpassen. Dennoch gibt es jetzt gute Nachrichten vom Innenverteidiger! Wie Borussia Dortmund am Dienstag (12. August) verkündete, trainiert der Nationalspieler erstmals seit seiner schweren Verletzung wieder mit dem Ball am Fuß.

Borussia Dortmund: Schlotterbeck wieder am Ball

„Schritte in die richtige Richtung: Schlotti wieder mit Ball am Fuß“, schrieb der BVB unter anderem auf Instagram zu einigen Schnappschüssen des Spielers auf der Trainingsanlage in Brackel. Auch ein Video, in dem Schlotterbeck einige Pässe spielt, veröffentlicht der Klub.

+++ Auch interessant: Aufregung um BVB-Abgangskandidat! Geht jetzt alles schnell? +++

Auffällig: Schlotterbeck sieht topfit aus, hat trotz langer Verletzung keine Muskelmasse verloren, sondern eher zugelegt. Auch wenn es noch etwas dauern dürfte, bis er seinen Teamkollegen von Borussia Dortmund wieder helfen kann, befindet sich der Innenverteidiger sichtbar auf einem guten Weg.

Ursprünglich ging man in Dortmund von einer Ausfallzeit von rund einem halben Jahr, also mindestens bis Oktober, aus. Zuletzt hieß es aber, dass Schlotterbeck womöglich schon Ende September wieder mitwirken könne.

Fans überglücklich

Bei manchem Fan dürfte gar die Hoffnung aufkommen, dass es vielleicht sogar noch schneller geht. Doch der BVB wird vorsichtig mit seinem Star umgehen. Immerhin ist Schlotterbeck einer der wichtigsten Spieler und soll in Zukunft das neue Gesicht der Mannschaft oder auch Kapitän werden.

Mehr von uns kannst du hier lesen:

Die Resonanz der Fans jedenfalls ist positiv. „Schön zu sehen, dass er wieder auf dem Weg der Besserung ist. Er wird sowas von wichtig werden in der Saison“, schreibt ein Fan auf „X“. „Schlotti, zukünftiger Kapitän“, meint ein anderer. Aber auch zur Vorsicht wird gemahnt: „Hoffe so sehr, er wird erst zum Einsatz kommen, wenn alles ausgeheilt ist und dass er dann Rest der Saison über verletzungsfrei bleibt.“

Borussia Dortmund mit Abwehr-Not

Derzeit ist Schlotterbeck nicht der einzige Dortmunder Verteidiger, der verletzt fehlt. Auch Emre Can und Niklas Süle fallen noch aus, was für große Abwehr-Not sorgt. Mehr zur aktuellen Lage liest du hier >>>