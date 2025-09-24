Borussia Dortmund: Nächster Schlotterbeck-Hammer nach Comeback offiziell

Noch am Sonntag (21. September) staunten die Fans von Borussia Dortmund nicht schlecht. Nach einem halben Jahr Verletzungspause stand Nico Schlotterbeck doch tatsächlich sofort wieder in der schwarz-gelben Startelf. Der Verteidiger lieferte sofort.

Besonders seine Rolle im Aufbauspiel und die präzisen Pässe zu den Mitspielern fielen den Fans sofort ins Auge (hier mehr dazu lesen). Wenige Tage später gibt es nun erneut Grund zu feiern. Dem Führungsspieler von Borussia Dortmund wird eine besondere Ehre zuteil.

Borussia Dortmund: Schlotterbeck ausgezeichnet

Auch wenn er den Endspurt der vergangenen Saison aufgrund eines Meniskusrisses verpasste, kann es keinen Zweifel daran geben, dass Schlotterbeck bis zu seiner Verletzung eine herausragende Saison gespielt hatte. Nicht umsonst schmerzte sein Ausfall den BVB so – der Verteidiger ist eigentlich nicht zu ersetzen.

+++ Auch interessant: Millionen-Einnahmen für den BVB perfekt! Die Kasse klingelt schon wieder +++

Das sahen auch die Mitglieder der Vereinigung der Vertragsfußballspieler (VDV) so. Die Spielergewerkschaft kürte jetzt ihre Elf der Saison für die abgelaufene Spielzeit. Als einziger Spieler von Borussia Dortmund (hier mehr über den Verein lesen) schaffte es Schlotterbeck dabei ins Aufgebot.

Auf dem heimischen Trainingsgelände bekam der Nationalspieler die entsprechende Trophäe überreicht. Neben Schlotterbeck wurden auch Finn Dahmen, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Joshua Kimmich, Granit Xhaka, Nadiem Amiri, Jamal Musiala, Florian Wirtz, Harry Kane und Michael Olise geehrt. Gewählt hatten alle Spieler der ersten drei Profi-Ligen, der Regionalligen sowie die übrigen VDV-Mitglieder.

Schlotterbeck will wieder angreifen

Eine Ehrung, die Schlotterbeck nach seinem Comeback nur noch mehr Auftrieb verleihen dürfte. Beim Einsatz gegen Wolfsburg deutete er bereits an, dass er von seiner Klasse und seiner Spielintelligenz nichts verloren hat. Auf dem Weg zu einer sorgenfreieren Saison als im letzten Jahr ist der 25-Jährige ein wichtiger Bestandteil beim BVB.

Weitere Nachrichten von uns gibt es hier:

Kein Wunder, dass der Verein den Vertrag mit seinem Vizekapitän schnellstmöglich verlängern will. Schlotterbeck soll auf absehbare Zeit das Gesicht von Borussia Dortmund werden. Sein aktueller Kontrakt läuft noch bis 2027.