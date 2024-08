Borussia Dortmund: Füllkrug-Albtraum nimmt seinen Lauf – Ex-Star muss machtlos zusehen

Bis zu seinem 31. Lebensjahr hat es gedauert, ehe es für Niclas Füllkrug erstmals ins Ausland ging. Vor wenigen Wochen wechselte der Stürmer von Borussia Dortmund zu West Ham United. Doch auf der englischen Insel läuft es noch gar nicht.

Bei Borussia Dortmund war Füllkrug in seiner ersten und einzigen Saison in schwarz-gelb von Anfang an gesetzt. Bei West Ham findet er sich jetzt in einer gänzlich anderen Situation wieder. Daran kann er bisher nichts ändern.

Borussia Dortmund: Ex-Star Füllkrug schaut nur zu

Im Gegensatz zur Bundesliga hat die englische Premier League bereits ihren zweiten Spieltag hinter sich. Und bereits jetzt zeichnet sich ab, dass Füllkrug bei seinem neuen Verein eine neue Rolle innehat: die des Jokers!

Egal ob in Bremen oder in Dortmund – in den letzten Jahren startete der Angreifer immer von Anfang an. Beim BVB bedankte er sich dafür mit rund 15 Toren und 10 Assists in 43 Spielen. Das steigerte das Interesse an seiner Person enorm, weshalb Borussia Dortmund ihn für rund 27 Millionen Euro verkaufen konnte.

Doch der teure Einkauf ist für West Ham offenbar kein Grund, uneingeschränkt auf Füllkrug zu setzen. An den ersten beiden Spieltagen kam er jeweils nur von der Bank. Trainer Julen Lopetegui setzt bisher lieber auf Michail Antonio.

Füllkrug muss geduldig bleiben

Gut möglich natürlich, dass der Trainer seinen Neuzugang noch nicht so weit sieht. Immerhin muss sich der Stürmer erstmal an die härtere Gangart in der englischen Liga gewöhnen. Immerhin: Im zweiten Spiel gegen Crystal Palace durfte Füllkrug schon 27 statt nur 17 Minuten ran.

Und nebenbei gab es dann auch den ersten Sieg zu bejubeln. Nachdem West Ham am ersten Spieltag noch mit 1:2 gegen Aston Villa verloren hatte, gab es für das 2:0 gegen Crystal Palace die ersten drei Punkte.

Das dürfte auch den ehemaligen Star von Borussia Dortmund gefreut haben und ihn über seine bisherige Joker-Rolle etwas hinwegtrösten. Bis er in der Startelf steht, muss er wohl geduldig bleiben.