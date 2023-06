Borussia Dortmund: Paukenschlag bahnt sich an – Rückkehr von Ex-Star rückt immer näher

Kann sich Borussia Dortmund bereit machen für einen echten Paukenschlag? Seit einigen Wochen halten sich hartnäckige Gerüchte, wonach der BVB einen ehemaligen Spieler zurückholen könnte. Seine Verpflichtung wäre ein Ausrufezeichen.

Allerdings birgt ein eventueller Transfer auch echte Gefahren. Denn bei seinem aktuellen Verein steht der Spieler auf dem Abstellgleis – wegen schwacher Leistungen. Borussia Dortmund ginge ein Risiko ein.

Borussia Dortmund: Kommt der verlorene Sohn zurück?

Vier Jahre lang verzückte Jadon Sancho das Dortmunder Publikum. Ballsicherheit, Dribbelstärke, Schnelligkeit – der Engländer brachte für ein spektakuläres Spiel alles mit. Und so gehörte er über Jahre zu den torgefährlichsten Spielern des BVB.

Daher war es auch keine Überraschung, als er im Sommer 2021 seinen Abschied verkündete. Für rund 85 Millionen Euro verkaufte Borussia Dortmund ihn an Manchester United. Ein Abgang, der schmerzte. Nun könnte der verlorene Sohn allerdings heimkehren.

BVB wohl in der Pole Position

Denn in Manchester will es für den 23-jährigen Flügelflitzer einfach nicht laufen. So berichtet das Portal „Teamtalk“, dass die Bosse einem Abgang Sanchos offen gegenüberstehen. Und hier käme Borussia Dortmund ins Spiel.

Dem Vizemeister sagt man schon länger Interesse an einer Rückholaktion nach. Sollte es aus Manchester positive Signale geben, sei der BVB „ein echter Anwärter“ auf Sancho, heißt es auch im neusten Bericht.

Mehr noch: Nicht nur seien die Spekulationen jüngst konkreter geworden – die Schwarz-Gelben befänden sich gar in der Pole Position um den Spieler, sollte dieser tatsächlich die zu erwartende Freigabe erhalten.

Borussia Dortmund geht gefährliches Spiel ein

Dennoch ginge Dortmund ein gefährliches Spiel ein. Mit Rückholaktionen hat man zwar schon Erfahrungen, doch wirklich positiv waren diese selten. Einzig Mats Hummels konnte auch im zweiten Anlauf überzeugen. Mahnende Beispiele sind dagegen Spieler wie Shinji Kagawa oder Mario Götze.