Borussia Dortmund in Alarmbereitschaft: Wie entscheidet jetzt Terzic?

Geht er oder bleibt er? Die Zukunft von Jude Bellingham bei Borussia Dortmund ist nach wie vor ungeklärt. Den Mittelfeldspieler haben zahlreiche Top-Klubs auf dem Zettel. Doch aktuell bereitet BVB-Trainer Edin Terzic etwas ganz anderes Kopfschmerzen rund um die Personalie Bellingham.

Jude Bellingham gehört bei Borussia Dortmund zum absoluten Stammpersonal – natürlich nur, wenn er auch fit ist. Doch das ist aktuell nicht zu 100 Prozent der Fall. Den 19-Jährigen plagen Knieprobleme, wie „Eurosport“ berichtet. Und das versetzt die BVB-Verantwortlichen in Alarmbereitschaft. Auf der einen Seite möchte niemand eine Verletzung des Top-Talents riskieren. Auf der anderen Seite stecken die Dortmunder grade mitten im Meisterschafts-Kampf, brauchen Leistungsträger, wie Bellingham es eben ist, unbedingt auf dem Platz.

Borussia Dortmund: Bellingham ist ein echter Leader

Wird Terzic das Mittelfeld-Juwel also präventiv in den nächsten Spielen schonen oder wird er auch weiterhin auf Bellingham setzen? Eine mögliche Option: der Youngster könnte in der Partie gegen den 1. FC Köln am Samstag (18. März) aussetzen. Dann folgt sowieso eine Länderspielpause und zum Bayern-Kracher am 1. April könnte Bellingham wieder auf dem Platz stehen.

Grade in einem so richtungsweisenden Spiel wie gegen die Bayern kann Terzic den englischen Nationalspieler auf dem Platz mehr als gebrauchen. Im Alter von grade einmal 19 Jahren ist Bellingham schon ein absoluter Führungsspieler, trug in Abwesenheit der beiden gestandenen Leader Marco Reus und Mats Hummels sogar schon mehrfach die Kapitänsbinde.

Borussia Dortmund-Star trägt Kniebandage zur Prävention

Solch einen Spieler setzt natürlich kein Trainer gerne auf die Bank. Aber Bellingham würde eine Pause wohl ganz gut tun. Denn die zahlreichen Spiele hinterlassen auch beim jungen Briten ihre Spuren. Seit mehreren Wochen läuft er bereits mit einer Bandage am linken Knie auf. Beim BVB hält man sich bei dieser Thematik eher bedeckt, wie „Eurosport“ berichtet. „Er laboriert da seit Wochen herum, lässt sich regelmäßig behandeln“, sagte Sportdirektor Sebastian Kehl nach dem 2:2 im Derby gegen den FC Schalke 04.

Laut Terzic ist die Bandage eine vorbeugende Maßnahme und soll Bellingham „ein gutes Gefühl“ geben. Man darf gespannt sein, wie sich Terzic in Sachen Bellingham im Endspurt um die Meisterschaft entscheiden wird…