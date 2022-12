Borussia Dortmund macht sich über Jamie Bynoe-Gittens lustig – dessen Reaktion bringt alle zum Schweigen

Jamie Bynoe-Gittens ist derzeit eines der größten Talente bei Borussia Dortmund. Unglücklicherweise laboriert der junge Engländer bereits seit Saisonbeginn an einer Schulterverletzung, konnte deswegen einen Großteil der Spiele in der Hinrunde nicht absolvieren.

Nun ist der Offensivspieler zurück im Training bei Borussia Dortmund. In einem veröffentlichten Video zeigt der Klub, welche Qualitäten der Flügelspieler auf dem Basketball-Court besitzt – oder besser gesagt: nicht besitzt und verspottet ihn daraufhin. Bynoe-Gittens Reaktion darauf ist eine Ansage.

Borussia Dortmund verhöhnt Gittens

Der BVB hat auf seinen sozialen Netzwerken ein Video geteilt, welches Jamie Bynoe-Gittens auf dem Basketball-Court im Trainingsgelände des Vereins zeigt. Zusammen mit Tom Rothe probiert sich der Engländer an so einigen Würfen auf den Korb. Zum Unglück des Spielers landete keiner seiner insgesamt 19 Versuche, die im Video zusehen sind, im Netz.

Im Anschluss hatte der 18-Jährige dann genug, lupfte den Ball an und schoss ihn dann einfach in den Korb. Ganz gemäß dem Motto: Was ich in den Händen nicht habe, habe ich im Fuß. „Am Ende beweist er es. Vielleicht besser beim Fußball bleiben, Jamie“, schreibt sein Klub in den sozialen Netzwerken zu seinen Basketball-Künsten und dem anschließenden Schuss.

Borussia Dortmund: Gittens wurde schmerzlichst vermisst

Beim BVB wurde Gittens in den letzten Wochen besonders wegen seiner fußballerischen Qualitäten vermisst. Nach seiner Schulterverletzung, die er sich im Spiel gegen Hoffenheim Anfang September zugezogen hat, hat der 18-Jährige keine Minute mehr auf dem Platz gestanden. Dennoch kommt der Engländer in seinen fünf, zumeist eher kurzen, Einsätzen auf ein Tor.

Doch auch mit seinen anderen Qualitäten hat der 18-Jährige durch sein Fehlen eine wirkliche Lücke im Team von Edin Terzic hinterlassen. Durch den Tempoverlust und das Fehlen seiner Fähigkeiten im Eins-gegen-Eins sind der Offensive der Dortmunder Möglichkeiten abhanden gekommen, die das Tore schießen erleichtern. Im Januar wird Terzic aller Voraussicht nach die Qualitäten von Gittens wieder auf dem Platz sehen können.