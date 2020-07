Borussia Dortmund: Wirbel um Neuzugang Meunier – heftige Vorwürfe gegen Ex-Klub PSG

Borussia Dortmund will PSG-Star Thomas Meunier.

Thomas Meunier steht bisher als einziger Neuzugang von Borussia Dortmund fest. Der Belgier kommt ablösefrei von Paris Saint-Germain. Der Abgang von den Franzosen wird Meunier jedoch nicht in bester Erinnerung bleiben.

Der neue Verteidiger von Borussia Dortmund tritt jetzt ordentlich gegen seinen ehemaligen Verein nach.

Borussia Dortmund: Meunier beklagt Realitätsverlust bei PSG

Das Meuniers Vertrag bei Paris Ende Juni dieses Jahres auslief und dieser auch nicht verlängert werden würde, stand bereits seit geraumer Zeit fest. Der BVB bedankte sich und sicherte sich so ablösefrei die Dienste des 28-Jährigen Außenverteidigers. Meunier stieß allerdings etwas anderes sauer auf.

Die französische Liga wurde als einzige der großen europäischen Ligen wegen der Corona-Pandemie vorzeitig abgebrochen. PSG sicherte sich – mal wieder – den Titel. Das war Ende April. Zu Ende war die Saison des Scheich-Klubs trotzdem noch nicht. Denn das Team um Superstar Neymar muss im August noch in der Champions League ran. Dafür wäre es dem Verein erlaubt gewesen, mit Spielern dessen Vertrag eigentlich ausgelaufen wäre, kurzzeitig zu verlängern.

PSG-Sportdirektor Leonardo sieht sich deutlicher Kritik ausgesetzt. Foto: imago images/PanoramiC

Obwohl der BVB durchaus bereit gewesen wäre, dem Außenverteidiger diese Chance zu gestatten, kam es am Ende zu keiner Einigung. Das soll vor allem an PSG-Sportdirektor Leonardo gelegen haben. „Leonardo hat sich zu keinem Zeitpunkt um ein Agreement mit dem BVB, geschweige denn mit mir bemüht! Er wollte, dass ich praktisch gratis für PSG auflaufe“, giftet Meunier in dessen Richtung gegenüber der „dpa”.

Doch damit nicht genug: Meunier sei per Anwaltsschreiben sogar darauf hingewiesen worden sein, das Klubgelände nicht mehr zu betreten. Seine Bemühung, nach der Corona-Pause dort wenigstens mittrainieren zu können, wurde rigoros abgewiesen.

„Daraufhin wurde mir telefonisch mitgeteilt, ich solle bloß nicht den Weg von wem auch immer kreuzen, weil ich verstörende Geschichten erzählen könnte. Typischer Fall von Realitätsverlust“, beschwert sich Meunier. „Leonardo hat der Presse in Frankreich erzählt, dass ich eine Vertragsverlängerung abgelehnt hätte. Das stimmt so aber nicht, das will ich ganz deutlich sagen.“

Unwürdiger Abgang

So endet das Kapitel Paris für den Belgier nach vier Jahren ziemlich unrühmlich. Bei Borussia Dortmund dagegen empfangen sie Meunier mit offenen Armen – obwohl er und PSG den BVB aus der Champions League kegelten.

Beim Vizemeister soll der Nationalspieler den abgewanderten Achraf Hakimi auf der Außenbahn ersetzen. Denkbar ist aber auch, dass Lucien Favre mit ihm in der Dreierkette plant. Dort könnte er die Rolle von Lukasz Piszczek übernehmen. (mh)