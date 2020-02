Borussia Dortmund: Nach Union-Gala – DIESES Bild rührt BVB-Fans zu Tränen

Dortmund. Das rührt Fans von Borussia Dortmund zu Tränen! Als hätte die Rückkehr von Neven Subotic in den Signal-Iduna-Park nicht schon genug Gefühlschaos verursacht, erweicht jetzt auch noch ein ganz besonderes Foto die Dortmunder Fanherzen.

Die BVB-Anhänger schwelgen in schönen Erinnerungen!

Borussia Dortmund: Dieses Bild rührt Fans zu Tränen

Nach dem 5:0-Kantersieg gegen Union kam es zu Szenen, die wie aus einer anderen Zeit wirken. Fanliebling Neven Subotic traf da nämlich nicht nur auf die Südtribüne, zu der er eine innige Verbindung hat, sondern auch auf seine alten Kollegen.

Dieses Bild berührt die Dortmunder Fanherzen. Foto: Instagram (@lukaszpiszczek_lp26)

So kam es auch zu einer ganz besonderen Situation: Die komplette Abwehrreihe des „alten BVB“ wurde wiedervereint. Den Plausch zwischen den ehemaligen Teamkollegen Mats Hummels, Neven Subotic, Marcel Schmelzer und Lukasz Piszczek kommentierte Letzterer via „Instagram“ mit den Worten: „Und jetzt ist die alte Abwehrkette komplett.“

Gemeinsam prägte das Vierergespann in Dortmund eine erfolgreiche Ära, darunter auch die Klopp-Jahre, in die die Meisterschaft 2011, das Double 2012 fallen. In der Konstellation bildeten die Vier auch die Abwehrreihe im Champions-League-Finale

Zu einer echten Wiedervereinigung auf dem Spielfeld wird es aber wohl nicht kommen: Bei Borussia Dortmund ist Marcel Schmelzer schon seit längerer Zeit nur noch Ersatzkraft. Neven Subotic ist mittlerweile 31 Jahre alt und hat ohnehin noch bis 2021 einen Vertrag bei Union Berlin, wo sich der Innenverteidiger zudem sehr wohlfühlt. Auch Lukasz Piszczeks BVB-Vertrag läuft im kommenden Sommer aus.

Das kurze Aufeinandertreffen der vier Verteidiger beim Union-Spiel dürfte damit wohl einmalig bleiben und die BVB-Fans müssen sich mit einem schönen Moment der Erinnerung begnügen. Kein Grund, traurig zu sein: Auch die Gegenwart gibt schließlich genügend Anlass zur Freude.