Borussia Dortmund: Nach Test gegen Lüttich – BVB-Fans haben jetzt nur noch DIESEN Wunsch

Borussia Dortmund hat im ersten Testspiel des Jahres 2020 gegen Standard Lüttich nun wahrlich nicht überzeugt. Beim 0:0 wirkten die Kicker von Trainer Lucien Favre müde, erschöpft und ideenlos. Das harte Training hinterließ ganz offensichtlich seine Spuren.

Im gesamten Spiel gab Borussia Dortmund nur zwei (!) Schüsse auf das Tor des Gegners ab. Deswegen haben die Fans des BVB jetzt nur einen Wunsch.

Borussia Dortmund: Warten auf Neuzugang Haaland

Tore sollen her, und den Mann dafür haben die BVB-Bosse in diesem Winter verpflichtet. Der Wunsch der BVB-Fans: Erling Haaland soll am Samstag den ersten Treffer des Jahres erzielen. Dann trifft Borussia Dortmund in zwei Testpartien erst auf Feyenoord Rotterdam, dann auf den FSV Mainz.

Der norwegische Neuzugang saß gegen Standard Lüttich nur auf der Bank, stand aber nicht im Spielberichtsbogen.

----------------

Weitere BVB-Top-News:

----------------

Tests gegen Feyenoord und Mainz

Bislang musste Haaland wegen einer Knie-Blessur noch individuell trainieren – am kommenden Samstag hat er aber gleich zwei Möglichkeiten zum Einsatz zu kommen.

Die BVB-Anhänger hoffen, dass ihr „Heilland“ dann erstmals das schwarzgelbe Trikot überstreift und vor allem trifft.