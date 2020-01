Borussia Dortmund: Nach Schocknachricht – BVB-Juwel Moukoko mit traurigen Worten

Dortmund. Bei Borussia Dortmund ist er für viele schon jetzt das Top-Talent der vergangenen Jahre. Die Rede ist von Youssoufa Moukoko. Mit gerade einmal 15 Jahren verdreht der Mittelstürmer seinen vier Jahre älteren Gegenspielern in der U19-Bundesliga die Beine.

Abseits seiner beeindruckenden Leistungen auf dem Fußballfeld teilt das Nachwuchsjuwel mit seinen Fans über „Instagram“ regelmäßig auch private Momente. Bei einem Thema wurde Moukoko jetzt emotional.

Borussia Dortmund: Moukoko mit emotionalen Worten

Nach dem Tod von Basketball-Legende Kobe Bryant teilte der gebürtige Kameruner zunächst zwei Bilder der NBA-Legende. Darauf folgte ein nachdenkliches und emotionales Statement.

Youssoufa Moukoko mit seinem emotionalem Statement nach dem Tod der Basketball-Legende Kobe Bryant. Foto: Instagram: @youssoufa_10

Der Tod des erst 41-Jährigen Bryant (>>hier mehr dazu<<) war auch für Moukoko ein Schock und regte ihn zum Nachdenken an.

Das ist Youssoufa Moukoko:

Geboren am 20. November 2004 in Yaoundé (Kamerun).

Er lernte das Fußballspielen beim FC St. Pauli und schloss sich 2016 der BVB-Jugend an.

Dort brach Moukoko in den vergangenen Jahren alle Rekorde. Seit dieser Saison zählt er zur Dortmunder U19.

In 21 Pflichtspielen traf er in dieser Spielzeit bisher 26 Mal.

Sportlich läuft es für Moukoko beim BVB nach wie vor außergewöhnlich gut: In der aktuellen Saison kommt Moukoko bereits auf 22 (!) Treffer in 14 Ligapartien – die Fans sehen im Schnitt alle 55 Minuten ein Moukoko-Tor. Acht weitere Treffer bereitete er außerdem vor. Auch in der UEFA Youth League konnte er vier mal einnetzen (sechs Partien).

Weiter geht es in der Liga am 2. Februar. Dann muss Moukoko mit der Dortmunder U19 (2.) zum Spitzenreiter nach Köln. Die zweite Saisonhälfte startet also mit einem echten Kracherspiel.