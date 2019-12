Borussia Dortmund: Nach Frust-Ende der Hinrunde – so geht es beim BVB jetzt weiter

Dortmund. Bei Borussia Dortmund hatte man sich den Abschluss der Hinrunde definitiv schöner vorgestellt. Im letzten Spiel des Jahres gegen die TSG Hoffenheim erwischte es den BVB eiskalt.

Nach der bitteren 1:2-Niederlage gehen die BVB-Stars jetzt erst einmal in die zweiwöchige Weihnachtspause. Am 3. Januar will die Favre-Elf dann wieder Vollgas geben. So geht es beim BVB nach der Winterpause weiter:

Borussia Dortmund: So geht es weiter

Nach dem Trainingsstart am 3. Januar geht es für den BVB schon einen Tag später ins Trainingslager ins spanische Marbella. Schon in den vergangenen Jahren bereite sich die Borussia dort auf die zweite Saisonhälfte vor.

+++ Experte schießt gegen BVB: „Angst größer als der Mut“ +++

Für den neuntätigen Aufenthalt sind diesmal zwei Testspiele geplant: Am 7. Januar trifft der BVB auf den belgischen Klub Standard Lüttich. Vier Tage später, am 11. Januar, kommt es zum Duell mit Feyenoord Rotterdam. Beide Klubs kennt der BVB bereits aus seinen vergangenen Wintervorbereitungen.

07.01. Testspiel gegen Standard Lüttich 11.01. Testspiel gegen Feyenoord Rotterdam 18.01. Bundesliga-Rückrundenstart gegen FC Augsburg

Wenn der BVB aus dem Trainingslager zurückkommt, muss er gleich zum Auswärtsspiel in Augsburg. Nach zwei Heimspielen (Köln und Union Berlin) treffen die Borussen auf die zurzeit kriselnden Bremer im Achtelfinale des DFB-Pokals.

----------

Mehr BVB-Themen:

Aktuelle Top-News:

----------

Dass der BVB bis vor dem Rückrundenstart auch auf dem Transfermarkt noch einmal aktiv werden will, gilt als sicher. In der Partie gegen Hoffenheim wurde wieder einmal deutlich, dass den Dortmundern ein klassischer Mittelstürmer fehlt. Für die Position werden mehrere Kandidaten gehandelt, allen voran der Norweger Erling Haaland (HIER die neuesten Entwicklungen).