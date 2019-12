Borussia Dortmund: Mysteriöse Plakat-Aktion – BVB weiß von nichts

In der Dortmunder Innenstadt tauchten mehrere Plakat auf, die vom BVB stammen sollen. Der Verein weiß von nichts.

Dortmund. Der BVB versucht, am Samstag sportlich den Weg aus der Krise zu schaffen. Vor dem Spiel von Borussia Dortmund gegen Fortuna Düsseldorf bestimmt jedoch ein anderes Thema die Fan-Diskussionen.

In der Dortmunder Innenstadt sind am Morgen erneut Plakate aufgetaucht, die Teil einer Kampagne des BVB zu sein scheinen. Die Plakate ziert das Vereinslogo. Die Aktion richtet sich gegen Homophobie im Fußball.

BVB: Das sagt der BVB zur Plakataktion

Offenbar handelt es sich erneut um eine Guerilla-Aktion von Aktivisten in der Stadt. Schon im Mai waren Plakate aufgetaucht, die sich mit angeblichen Statements von BVB-Akteuren gegen Rassismus und Diskrtiminierung richteten.

+++ Borussia Dortmund – Düsseldorf JETZT im Live-Ticker +++

Damals erklärte der Verein schnell, mit der Aktion nichts zu tun zu haben. Auch bei der erneuten Aktion waren auf den Plakaten Sprüche verschiedene Sprüche gegen Homophobie zu lesen. Beispielsweise: „Was homosexuelle Spieler unter der Dusche machen? Duschen.“

Weitere Slogans: „Wie schwule Stürmer den Zweikampf gewinnen? Mit vollem Einsatz“ und „Eier, wir brauchen Eier! Wanted: Deutschlands erster aktiver homosexueller Profifußballer“. Jedes Plakat war zudem mit einem Motto versehen, das angelehnt an den tatsächlichen BVB-Slogan lautete: „JEDE LIEBE ist Echte Liebe.“

----------

weitere BVB-Themen:

Top-News des Tages:

----------

Auch diesmal reagierte der Verein wieder schnell auf die Aktion. Via Twitter vermeldete der BVB noch am Morgen: „Die Plakate sind nicht von uns. Die Botschaften unterstützen wir aber voll und ganz.“ Wer tatsächlich hinter der Aktion steckt, ist jedoch weiter unklar. (the)