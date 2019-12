Borussia Dortmund: Moukoko-Wechsel? Statement des BVB-Wunderkinds lässt Fans ausrasten

Dortmund. Er ist ein Phänomen: Youssoufa Moukoko, Juwel aus der Jugend von Borussia Dortmund. Viele handeln das gerade einmal 15-jährige Top-Talent bereits als den nächsten großen Star im Weltfußball.

Nur logisch, dass sich bereits jetzt etliche Wechselgerüchte um Moukoko ranken. Auf Instagram lässt das Wunderkind seine Fans jetzt mit einem deutlichen Statement ausrasten.

Borussia Dortmund: Moukoko-Statement lässt Fans ausrasten

Der 15-Jährige veröffentlichte eine Nachricht, die er von einem anderen User erhalten hat. Dieser schrieb: „Bitte verlass Dortmund. Aus dir wird was Großes, aber bitte verlasse sie.“ Eine Reaktion darauf lieferte Moukoko gleich mit.

Sein deutliches Statement: „Ne“, gefolgt von vier vor Lachen weinenden Emojis und dem vielsagenden Hashtag „#nurderbvb“. Moukoko scheint sich in Dortmund pudelwohl zu fühlen. Kein Wunder: Sportlich läuft es bei ihm einfach nach wie vor überragend.

----------

Das ist Youssoufa Moukoko:

Am 20. November 2004 in Yaoundé (Kamerun) geboren

Sein Vater holte ihn nach Hamburg, als er 10 Jahre alt war

Dort spielte er zunächst für den FC St. Pauli

Mit 12 wechselte er in die Jugend von Borussia Dortmund

Traf in 56 U17-Bundesliga-Spielen 90 Mal

Spielt nun mit 15 bereits in der U19

----------

In der laufenden Saison kommt er bereits auf 22 Treffer in 14 Partien der U19-Bundesliga West. Hinzu kommen vier weitere Tore auf internationaler Ebene, der UEFA Youth League. Top-Klubs sind dem Vernehmen nach an ihm interessiert. Nach dem Bekenntnis zum BVB können sie eine zeitnahe Verpflichtung aber wohl vergessen.

--------------------

Mehr Sport-Themen:

--------------------

Zuletzt machte Moukoko mit einem Video von einem seiner drei Treffer gegen Slavia Prag auf sich aufmerksam: Als er den BVB vor knapp zwei Wochen fast im Alleingang ins Achtelfinale der „kleinen Champions League“ schoss, erzielte er ein Traumtor (>>hier alle Infos<<).