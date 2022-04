Borussia Dortmund: Nach Reyna – jetzt droht auch diesem BVB-Star das Saisonaus!

Borussia Dortmund ist einer der erfolgreichsten Fußball-Vereine Deutschlands. In der ewigen Tabelle der Bundesliga belegt der BVB Platz zwei. Wir zeigen euch in diesem Video die größten Erfolge der Dortmunder Vereins-Geschichte.

Borussia Dortmund: Das sind die größten Erfolge in der Geschichte des BVB

Die schlechten Nachrichten für Borussia Dortmund reißen einfach nicht ab.

Erst das Saisonaus für Gio Reyna, dann die längere Verletzungspause von Mats Hummels und jetzt auch noch das: Borussia Dortmund droht Mo Dahoud für den Rest der Saison auszufallen.

Borussia Dortmund: Fällt auch Dahoud für die restliche Saison aus?

Am Sonntag (10. April) traute sich Borussia Dortmund noch nicht, eine genaue Diagnose zu Mo Dahoud abzugeben. Der 26-Jährige musste gegen den VfB Stuttgart mit Schmerzen in der Schulter vorzeitig ausgewechselt werden.

Auf der BVB-Homepage hieß es in einer Mitteilung lediglich: „Die Schulterverletzung von Mittelfeldakteur Mo Dahoud wird in den kommenden Tagen weitere Untersuchungen erfordern.“

Bei Mahmoud Dahoud schmerzt die Schulter. Foto: IMAGO/Sportfoto Rudel

Jetzt will Sport1 genauere Informationen zu Dahouds Gesundheitszustand haben. Demnach steht am Dienstag (12. April) ein finales Gespräch mit den BVB-Ärzten an. Dort soll entschieden werden, wie die Schulterverletzung von Dahoud behandelt wird. Muss der BVB-Star operiert werden, ist die Saison für ihn gelaufen.

Borussia Dortmund: Bayern-Spiel kommt wohl zu früh

Selbst bei einer konservativen Behandlung würde Dahoud dem Bericht zufolge für ungefähr drei Wochen fehlen. Das Topspiel gegen den FC Bayern München (23. April) dürfte also zu früh für den 26-Jährigen kommen.

Beim Spiel gegen den VfB Stuttgart erwischte Borussia Dortmund wieder mal die Verletzungsseuche. Gio Reyna ging nach nur wenigen Minuten unter Tränen vom Platz. Die bittere Diagnose: Saisonaus!

Mats Hummels wird Borussia Dortmund mit einer Muskelverletzung im Oberschenkel ebenfalls „mehrere Wochen“ fehlen. Medienberichten zufolge wird auch er das Spiel gegen den FC Bayern München verpassen. (fs)