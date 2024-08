Ex-BVB-Star vor Hammer-Wechsel – Fans können es nicht glauben

Borussia Dortmund hat in der jüngeren Vergangenheit schon so einige Transfers eingefädelt, sich in der Nachbetrachtung als echte Glücksgriffe erwiesen haben. Jude Bellingham und Erling Haaland sind dafür die wohl besten Beispiele.

Dennoch hat man auch bei Borussia Dortmund mal danebengegriffen. Viele dieser Fehleinkäufe haben auch nach ihrer Zeit beim BVB nicht mehr auf das absolute Top-Niveau geschafft. Einer von ihnen gelingt jedoch nun der ganz große Wurf!

Borussia Dortmund: Ex-BVB-Flop Merino wechselt zu Arsenal

Die Zeit von Mikel Merino im schwarz-gelben Trikot kann getrost als unglücklich bezeichnet werden. 2016 kam der Mittelfeldspieler aus Osasuna, gerade einmal ein Jahr später war er dann auch schon wieder weg. Neun Pflichtspiele, häufig in der Rolle als Reservist, waren für alle Parteien zu wenig. Über den Umweg Newcastle United landete Merino 2018 bei Real Sociedad.

Dort spielte er groß auf, entwickelte sich zum spanischen Nationalspieler und Deutschland-Albtraum bei der EM 2024. Nun berichtet der Journalist Fabrizio Romano, dass Merino für rund 30 Millionen Euro aus dem Baskenland zu Arsenal London. Der 28-Jährige könnte also zum Schnäppchen werden, schließlich liegt sein Marktwert derzeit bei rund 50 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de).

Auslaufender Vertrag senkt Preis für Merino

Grund für die vergleichsweise geringe Ablösesumme von Mikel Merino ist seine Vertragslaufzeit, denn die geht nur noch bis zum kommenden Sommer. Da sich eine Verlängerung nicht abzeichnet, war Real Sociedad auf einen Verkauf angewiesen, will man den Leistungsträger im nächsten Jahr nicht für lau verlieren.

Bei Borussia Dortmund hat man diese steile Entwicklung des Spaniers mit Sicherheit nicht kommen sehen. Der Schritt des damals noch 20-Jährigen zum BVB dürfte schlichtweg zu früh gekommen sein.