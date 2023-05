Borussia Dortmund: Star enthüllt tragische Details – „Blut und Tränen flossen“

Es dauert noch eine Weile, bis man in Dortmund über den Schmerz hinweg ist. So nah vor dem Ziel versagten Borussia Dortmund die Nerven. Der Meistertitel – dahin. Was blieb, waren Schmerz und eine große Leere, sowohl bei Spielern als auch bei Fans.

Wie schwer es den Profis von Borussia Dortmund fällt, das Erlebte zu verarbeiten, zeigen die unterschiedlichen Statements, die nach und nach geteilt werden. Nun enthüllt Marius Wolf tragische Details.

Borussia Dortmund: Herzzerreißende Worte

Die Dortmunder investierten viel. Nach einer niederschmetternden Hinrunde, startete die Mannschaft von Edin Terzic die große Aufholjagd. Neun Punkte hatte man zwischenzeitlich auf Bayern München aufgeholt, ehe das Drama am letzten Spieltag folgte.

++ Mats Hummels: Nur noch ein Jahr BVB? Von wegen! Jetzt sickert dieser Hammer durch ++

Auch Tage danach fiel es Marius Wolf sichtlich schwer, Worte zu finden. „Ehrlich gesagt: Ich bin immer noch komplett leer“, schrieb er Montagabend (29. Mai) auf Twitter. Es zerfresse ihn, dass all das und die brutale Rückrunde nicht belohnt wurden.

Wolf spricht von vielen Rückschlägen

Was Wolf mit „all das“ meint? „Was dieses Team in dieser Saison wegstecken musste an gesundheitlichen Rückschlägen, wie oft wir uns angeschlagen und lädiert in die nächste Schlacht geworfen haben, wie viel Blut und Tränen hinter verschlossenen Türen für den Erfolg flossen“, schreibt er.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der Außenverteidiger von Borussia Dortmund muss es am besten wissen. Ende vergangenen Jahres musste er sich einer Herzoperation unterziehen. Zudem ist auch die Krebserkrankung von Sebastien Haller immer noch präsent. Seine Geschichte, wie er sich zurückkämpfte und am Ende enorm wichtige Tore erzielte, wurde allerdings auch nicht gekrönt.

Borussia Dortmund will zurückschlagen

„Der Schmerz wird sicher irgendwann weniger“, schreibt Wolf, der anschließend aber schon wieder nach vorne blickt. „Ihr unglaublichen, weltbesten und EINZIGARTIGEN Fans bleibt für immer eine Motivation, für diesen Verein alles zu geben“, so der BVB-Star.

Weitere Nachrichten für dich:

Er glaube an eine neue Chance im kommenden Jahr. Dann will Borussia Dortmund die Vormachtstellung des FC Bayern München endlich brechen. Doch bis dahin wird in Dortmund vermutlich noch die ein oder andere wehmütige Träne vergossen.