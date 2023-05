Borussia Dortmund: Fans in Ekstase – DIESE Chance kommt vielleicht nie wieder

Die Bundesliga treibt die Spannung auf die Spitze! Seit Samstagabend steht fest: Die Meisterschale findet erst am letzten Spieltag einen neuen Besitzer. Und Borussia Dortmund landet kurz vor Schluss unverhofft in der Pole Position.

Weil Bayern München zu Hause gegen RB Leipzig federn lässt (hier alle Infos), haben die Schwarz-Gelben ALLES in der eigenen Hand. Ein Sieg gegen Augsburg bedeutet die Tabellenführung, ein Sieg gegen Mainz die neunte Meisterschaft für Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund: Schale auf dem Silbertablett

Eine solche Chance kommt vielleicht nicht wieder. Noch vor einigen Wochen hatte sich Sebastian Kehl beschwert, dass der BVB im Meisterkampf ständig nachlegen müsse. Jetzt weiß man um den Bayern-Patzer, weiß dass man wieder auf die Eins springen kann. Ein Sieg in Augsburg würde das Tor zur Meisterschaft ganz weit aufstoßen.

Zwei Spieltag vor Schluss hat Borussia Dortmund den Titelgewinn wieder in der eigenen Hand – wann hat es das zuletzt geben? Mehr noch: Holt man in Augsburg drei Punkte, würde es am letzten Spieltag schon reichen, wenn Bayern in Köln nicht über ein Remis rauskommt. Es ist wirklich alles angerichtet für die Terzic-Elf.

BVB-Fans in Ekstase

Mit der Meisterschaft vor Augen verfielen die Dortmunder Fans nach dem Erfolg von RB Leipzig in Ekstase. Dass man einen Sieg der Ostdeutschen im Ruhrgebiet mal so bejubeln würde, hätten sich auch nur wenige träumen lassen.

„Wenn morgen nicht der Rasen unter den Schuhen brennt, weiß ich auch nicht mehr weiter“, fordert einer klipp und klar von Borussia Dortmunds Spielern. „Wenn ihr DAS jetzt verhaut, dann könnt ihr euch vergraben“, schreibt ein anderer. „Wir haben die Chance, lasst uns endlich den Titel gewinnen“, heißt es zudem.

Borussia Dortmund: Bloß nicht stolpern

Und doch ist das diese kleine Alarmglocke im Hinterkopf, die warnt. Denn Dortmund wartet sein geraumer Zeit auf einen Auswärtssieg. Gegen Bochum, Stuttgart und Schalke – allesamt Abstiegskandidaten – gab es je nur ein Unentschieden. Das wäre am Sonntag zu wenig.

Stolpern ist für Borussia Dortmund also verboten – andernfalls schließt sich die größte Meisterchance seit Jahren ganz schnell wieder.