Wechsel zu Borussia Dortmund endgültig geplatzt – nächster Kehl-Rückschlag

Borussia Dortmund und der Transfermarkt – das ist in diesem Sommer bisher eine ganz schwierige Beziehung. Nach zahlreichen Einnahmen und einer überschaubaren Saison hatten viele Fans mit deutlich mehr Neuzugängen gerechnet. Doch bisher kam nur Jobe Bellingham dazu.

An mangelnden Gerüchten liegt das sicherlich nicht. Zahlreiche Spieler sollen auf dem Radar von Borussia Dortmund (gewesen) sein. So auch James McAtee. Doch ein Wechsel des U21-Europameisters ins Ruhrgebiet ist jetzt, wie auch schon viele andere, endgültig geplatzt.

McAtee gibt Borussia Dortmund einen Korb

Der hoch veranlagte Mittelfeldspieler von Manchester City hatte spätestens mit einer starken U21-EM zahlreiche Top-Klubs auf sich aufmerksam gemacht. Der BVB hatte also enorme Konkurrenz – hätte mit einem Transfer McAtees aber auch mal wieder ein richtiges Zeichen setzen können. Doch dazu kommt es nicht mehr.

Wie Transfer-Papst Fabrizio Romano am Montag (11. August) veröffentlichte, hat McAtee woanders sein Glück gefunden. Demnach werde der Spieler zu Nottingham Forest wechseln – und damit auf der Insel bleiben. Schlechte Nachrichten für Borussia Dortmund. Auch, weil die kolportierte Ablöse mit knapp 23 Millionen Euro relativ human ausfällt.

Fans warten auf Bewegung

Damit müssen die schwarz-gelben Fans eine Woche vor dem ersten Pflichtspiel der neuen Saison weiterhin auf neue Transfers warten. Dabei sind die Baustellen im Kader groß – und haben sich in Sachen Defensive durch Verletzungen noch einmal verstärkt.

Doch das gestaltet sich für den Geschäftsführer von Borussia Dortmund ziemlich schwierig. „Der Transfermarkt ist aktuell sehr hitzig, deshalb müssen wir wohl und überlegt agieren. Wir sind vorbereitet, aber wir sind auch wirtschaftlich limitiert“, sagte Kehl jüngst gegenüber „Sky“.

Eine Limitierung, die für Vereine aus England seit Jahren kein Faktor ist. Nottingham hatte – als Europa-League-Teilnehmer – bereits zuvor rund 73 Millionen Euro investiert und nähert sich mit McAtee also der 100-Millionen-Grenze. Ein Haufen Geld, den der BVB trotz Champions League und Klub-WM beispielsweise nicht investieren kann.