Borussia Dortmund: Hummels-Wende in der Nationalmannschaft! Löw: „Müssen das neu bewerten“

Mats Hummels, Abwehrstar von Borussia Dortmund, könnte zur EM in die Nationalmannschaft zurückkehren.

Dortmund. Keine Überraschungen: Auch für die beiden letzten Spiele der EM-Qualifikation verzichtet Joachim Löw auf Mats Hummels. Doch nun deutet der Bundestrainer eine Wende an: Ist der Star von Borussia Dortmund doch bei der EM dabei?

In einem Interview mit DFB-TV ließ Löw durchblicken, nach erfolgreicher Qualifikation für die Euro 2020 noch einmal in sich zu gehen. Eigentlich hatte er den Verteidiger von Borussia Dortmund im März zusammen mit seinen damaligen Bayern-Mitspielern Jerome Boateng und Thomas Müller aussortiert – und ein Comeback ausgeschlossen.

„Wir haben jetzt die letzten beiden Spiele der Qualifikation, wir wollen uns qualifizieren. Dann werden wir uns selbstverständlich im Trainerteam zusammensetzen und ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen auf das nächste Jahr“, kündigt der Weltmeister-Trainer von 2014 an.

„Das große Ziel heißt, eine schlagkräftige Mannschaft bei der EM auf den Platz schicken zu können. In welcher Konstellation, können wir heute noch nicht abschließend beurteilen und sagen.“

Im März sortierte Jogi Löw (l.) Mats Hummels aus – nun kündigt sich eine Wende an. Foto: imago images / Sven Simon

„Dann werden wir überlegen: Was ist das Beste für die Mannschaft? Wie sind die Konstellationen? Gibt es Spieler, die verletzt sind, die länger ausfallen oder in einer schlechten Form sind? Dann müssen wir das alles noch einmal neu bewerten.“

Löw deutet mögliche Hummels-Rückkehr an

Auch wenn der Name von Mats Hummels nicht fällt: Deutlich kündigt Joachim Löw an, dass die Personalie Hummels bei der EM-Vorbereitung wieder ein Thema in der Nationalmannschaft ist.

Das DFB-Team ist derzeit von Personalproblemen in der Defensive geplagt. Und das droht auch für die EM: Bereits sieben Monate vor dem Eröffnungsspiel in Rom (12. Juni 2020) ist der Ausfall von Niklas Süle höchstwahrscheinlich, durch das Aussortieren von Boateng und Borussia Dortmunds Hummels droht ein Engpass in der Innenverteidigung.