Borussia Dortmund: Hummels erklärt entscheidende BVB-Schwäche – „Ging gnadenlos schief“

Das hat richtig wehgetan: Borussia Dortmund bekommt im eigenen Stadion vom Aufsteiger aus Stuttgart eine 1:5-Abreibung. Die Fans sind stinksauer und sehen für die kommenden Wochen schwarz.

Mats Hummels erklärte nach dem Spiel eine entscheidende Schwäche, die die BVB-Pleite unausweichlich machte.

Borussia Dortmund: Hummels erklärt entscheidende BVB-Schwäche

Hummels kritisierte bei „Sky“ das Verhalten seiner Mannschaft. In gefährlichen Spielsituationen gehe der BVB zu häufig ins Risiko. „Wir versuchen immer, Klein-Klein durch enge Räume zu spielen und haben dabei eine riesige Ballverlustquote. Wenn es klappt, sieht es gut aus, aber es klappt halt in den wenigsten Fällen“, so der Abwehrchef.

Aus Sicht des Innenverteidigers muss sich deshalb schnellstmöglich einiges ändern: „Es geht natürlich auch um geistige Frische, es geht darum Automatismen im Spiel zu haben, konzentriert zu sein, einen sinnvollen Fußball zu spielen.“

„Sinnvoll heißt: Risiko da, wo es angebracht ist und es einen Ertrag gibt, wenn es klappt. Wir spielen leider Risiko in Räumen, in denen der Ertrag klein ist, wenn es klappt, aber die defensive Konsequenz sehr groß ist, wenn es nicht klappt.“

In diese Situationen manövriere sich der BVB jedoch zumeist selbst. „Wir haben zu wenig Tiefe im Spiel und machen uns selber die Räume eng, dadurch provozieren wir unsere eigenen Ballverluste.“ Das zweite, vierte und fünfte Tor der Stuttgarter sei durch vermeidbare Fehler der Borussia entstanden. „Jeweils Ballverluste, die uns nicht passieren dürfen“, ärgerte sich Hummels.

Zu allem Übel sah Hummels auch noch ein Problem bei der Einstellung seiner Mannschaft, die nicht auf dem gleichen Level gelegen habe, wie die des Gegners. „Stuttgart hat das hier hervorragend gemacht. Sie waren aggressiv, zielstrebig. Und wir waren das nicht“, sagte er deutlich.

Warum sich diese Fehler, die offensichtlich nicht neu beim BVB sind, gegen Stuttgart so erbramungslos offenbarten, erklärt sich Hummels so: „Oft können wir das irgendwie kaschieren, durch individuelle Klasse etwa. Heute ging das gnadenlos schief. Heute haben wir uns wirklich im Minutentakt ins eigene Fleisch geschnitten.“

Zudem fehlte mit Erling Haaland wohl der wichtigste Sieg-Faktor des BVB in der bisherigen Saison. (the)