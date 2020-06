Borussia Dortmund: BVB-Legenden gründen Bündnis – DAS steckt dahinter

Dortmund. Fußballer von der ersten bis zur dritten Liga sowie der Frauen-Bundesliga erheben ihre Stimmen! Unter anderem von Mats Hummels von Borussia Dortmund iniziiert, organisieren sich die Profis neuerdings in einer Art Gewerkschaft.

Das Spieler-Bündnis ist aus Unzufriedenheit entstanden – und hat jetzt ein klares Ziel.

Borussia Dortmund: Hummels und Co. gründen Spielerbündnis

Profis wie Mats Hummels, Sven Bender und Neven Subotic fühlen sich als Spieler laut eigener Aussage bei wichtigen Entscheidungen oft übergangen. Gerade in der Diskussion über einen Re-Start nach der Corona-Pause hätten die Profis nicht ausreichend mitentscheiden können, heißt es.

2015 gemeinsam beim BVB: Hummels, Bender und Subotic (v.l.n.r.). Foto: imago/Thomas Bielefeld

Die drei ehemaligen BVB-Teamkollegen haben deshalb jetzt mit zahlreichen anderen Profis eine Interessensvertretung von Spielern der 1. und 2. Bundesliga sowie der dritten Liga und der Frauen-Bundesliga gegründet. Noch in dieser Woche wolle das Bündnis an die Öffentlichkeit treten, heißt es in einem Bericht des „kicker“.

„Es gibt drei Player in der Bundesliga, die DFL als Dachorganisation, die Vereine und die Spieler“, so Augsburgs Torhüter Andreas Luthe. „Die Maßnahmen werden aber nur von zwei Playern beschlossen. Wir als Spieler sind ganz, ganz hinten in der Kette und haben dafür zu sorgen, dass Fußball gespielt wird.“

Bündnis will Mitbestimmung der Spieler

Das Bündnis macht deutlich: Bei der Entwicklung des Hygienekonzepts aber auch bei anderen grundlegenden Entscheidungen wollen die Spieler mitreden. Mit einer gemeinsamen starken Stimme könnte das in Zukunft einfacher möglich sein.

Die Deutsche Fußball-Liga begrüßt die Gründung des Bündnisses. Man stehe bereits in Kontakt. Der Austausch könne „für beide Seiten wertvoll sein.“ Die DFL mahnt allerdings auch zur „Beachtung der Tatsache, dass die Spieler der Bundesliga und 2. Bundesliga bei den 36 Proficlubs angestellt sind, welche als Mitglieder in ihrer Gesamtheit die DFL bilden.“ (the)