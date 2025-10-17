Großer Schritt für Mega-Juwel von Borussia Dortmund! BVB schaut genau hin

Wird er der nächste große Star bei Borussia Dortmund? Bereits in jungen Jahren wirbelt Mathis Albert in der schwarz-gelben Jugend alles durcheinander. Trotz seiner gerade mal 16 Jahre ist er fester Bestandteil der U19 und liefert dort Woche für Woche Tore und Action.

Schon bald bekommt Albert die Chance, sich auch auf einer größeren, internationalen Bühne zu zeigen. Der Spieler von Borussia Dortmund wurde für sein Heimatland für ein wichtiges Turnier nominiert. Der BVB wird da ganz genau hinschauen.

Borussia Dortmund: Albert zur WM

Die Weltmeisterschaft der Herren steigt erst im kommenden Jahr in den USA, Kanada und Mexiko. Ob Albert bis dahin schon so weit ist, um für den Kader von Maurice Pochettino infrage zu kommen, darf bezweifelt werden. Doch er bekommt schon in Kürze die Chance, an einer WM teilzunehmen!

Denn vom 5. bis 27. November findet in Katar die U17-Weltmeisterschaft statt, an der auch die USA teilnimmt. Der Verband enthüllte nun den Kader und setzt dabei auch auf die Dienste des Mega-Juwels von Borussia Dortmund. Bisher hat Albert für die U17 sechs Spiele absolviert und dabei zwei Tore erzielt.

Für den Youngster wird es eine wichtige Erfahrung, sich auf internationalem Niveau zu messen. In Dortmund spielt er bereits regelmäßig gegen Talente, die bis zu drei Jahre älter sind als er. Trotzdem brilliert er, was die Hoffnungen auf eine Gala bei der U17-WM wachsen lässt.

Das ist das US-Programm

Die USA hoffen, im ersten Schritt als Sieger aus der Gruppe I hervorzugehen, um sich so für die K.o.-Phase zu qualifizieren. Dafür muss man gegen die Mannschaften aus Burkina Faso, Tadschikistan und Tschechien bestehen. Die jeweils Gruppenersten qualifizieren sich für die nächste Runde genauso wie die acht besten Gruppendritten (von zwölf Gruppen).

Mehr Nachrichten gibt es hier:

Titelverteidiger in Katar ist übrigens Deutschland! 2023 gewann die DFB-Auswahl auch dank der Hilfe von Borussia Dortmund (hier mehr zum Verein lesen) den Pokal. Paris Brunner, Almugera Kabar und Charles Herrmann spielten damals eine wichtige Rolle. In diesem Jahr ist nur ein BVB-Talent für Deutschland dabei: Mussa Kaba.