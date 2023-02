Borussia Dortmund: Star postet Foto auf Instagram – ein Detail lässt Fans ausrasten

Die Freude bei Borussia Dortmund ist grenzenlos. Da kann man sich auch mal zu einem Spaß unter Teamkollegen hinreißen lassen. So oder so ähnlich sah es am Sonntagabend wohl auch Marius Wolf.

Mit seiner Vielseitigkeit und seinem Einsatz ist der Mittelfeldspieler bei Borussia Dortmund zu einer wichtigen Stütze geworden. Nach dem souveränen 4:1-Erfolg gegen Hertha BSC Berlin konnte er sich einen kleinen Spaß mit Kollege Niklas Süle nicht verkneifen.

Borussia Dortmund: Wolf nimmt Süle aufs Korn

Wohin geht die Reise dieser Mannschaft noch? Egal ob souverän, zitternd oder gar unterlegen – der BVB gewinnt in diesem Jahr alle Spiele. Der Sieg gegen den kriselnden Hauptstadt-Klub war bereits der achte Streich in Serie.

In Sondertrikots und Torlaune – nach dem Spiel ließen sich die Stars von Borussia Dortmund vor der Südtribüne gebührend feiern. Einige Bilder davon postete Wolf anschließend auf Instagram. Dabei fiel den Fans ein Detail gleich ins Auge.

Fieser Kühlschrank-Vergleich

Denn auf einem Bild posierte Wolf neben Kapitän Marco Reus, Torschütze Julian Brandt sowie Abwehrspieler Niklas Süle. Doch was war das? Während Reus und Brandt normal verlinkt wurden, staunten die Anhänger von Borussia Dortmund bei Süle nicht schlecht. Dort war nämlich ein Link zu einem Kühlschrank von Ikea hinterlegt.

Dazu muss man wissen: Süle musste sich wegen seiner Statur schon öfter uncharmante Vergleiche gefallen lassen. Zudem besitzt der Nationalspieler keinen eigenen Instagram-Account mehr. Also musste Wolf anders planen und ein bisschen herumspaßen. Mittlerweile ist die Markierung allerdings verschwunden.

Borussia Dortmund: Fans amüsiert

Unter seinen Followern kam das Witzchen dagegen gut an. Süle hat sich bei den Fans des BVB mittlerweile in die Herzen gespielt. Dazu hat nicht zuletzt die andauernde Siegesserie beigetragen.

„Die Markierung von Niklas Süle“, kommentierte ein Fan mit lachendem Emoji. „Beste Markierung die ich je gesehen habe“, merkte ein anderer an. „Aha, Niki einfach Marktwert von 800 Euro“, merkte ein weiterer Fan von Borussia Dortmund in Bezug auf den Kühlschrankpreis an.