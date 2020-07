Borussia Dortmund: Bundesliga-Trainer flirtet mit Mario Götze – „Ich bin großer Götze-Fan“

Seit Mittwoch ist Mario Götze nun also offiziell kein Spieler mehr von Borussia Dortmund. Der Vertrag des 28-Jährigen war nicht verlängert worden und Ende Juni ausgelaufen.

Nach wie vor ist allerdings unbekannt, zu welchem Verein es Götze ziehen wird. Auch aus der Bundesliga scheint es Interesse am ehemaligen Spieler von Borussia Dortmund zu geben. Ein Trainer geht jetzt in die Offensive.

Borussia Dortmund: Bleibt Götze in Deutschland?

Spekulationen um die Zukunft von Mario Götze gibt es viele. Aussichtsreiche Kandidaten wurden bisher vor allem aus Italien und Spanien genannt, wo Götze dem Vernehmen nach seine Karriere wohl noch einmal ankurbeln will.

Doch wie sieht es eigentlich mit einem Wechsel innerhalb der Bundesliga aus? Ein Götze in Top-Form könnte sicherlich einige Vereine einen Schritt nach vorne bringen. Das sieht auch Hertha Coach Bruno Labbadia so, der bei Götze ins Schwärmen gerät.

Labbadia outet sich als großer Götze-Fan. Foto: imago images / Poolfoto

„Ich bin großer Götze-Fan. Das war ich schon immer“, betont Labbadia gegenüber der „Sport Bild“. „Was bei Götze besonders war, ist, dass er auf dem Platz instinktiv alles richtig gemacht hat“, lobt der 54-Jährige den WM-Helden von 2014.

Für ihn sei diese Art der Qualität in der Bundesliga sehr selten. „Der Einzige, der noch in die gleiche Richtung geht, ist für mich Kai Havertz. Die beiden sind so klar in ihrem Spiel wie kaum andere Spieler“, so Labbadia.

-----------------

Das ist Mario Götze:

Geboren am 3. Juni 1992

Debütierte mit 17 in der Bundesliga für Borussia Dortmund

Siegtorschütze im WM-Finale 2014

Nach seinem Wechsel zum FC Bayern München kehrte er 2016 zum BVB zurück

----------------

Wäre der Hauptstadt-Klub eine mögliche Adresse für Mario Götze? Neu ist das Gerücht nicht, denn im Gegensatz zu vielen anderen Vereinen haben die Berliner einen großen Vorteil. Durch das Geld von Investor Lars Windhorst wäre die Hertha wohl ohne weiteres in der Lage das Gehalt für den Mittelfeldspieler zu stemmen.

Erst am Dienstag hatte Windhorst bestätigt, dass er den Verein mit weiteren 150 Millionen Euro unterstützen werde.

Labbadia bei konkreten Plänen vorsichtig

Ein konkretes Interesse des Klubs am jetzt vereinslosen Götze äußert Labbadia allerdings nicht. Hertha müsse seinen eigenen Weg gehen, erklärte der Cheftrainer. „Dafür müssen wir die richtigen Spieler finden“, stellt er klar.

---------------------

------------------

Götzes Abschied bei Borussia Dortmund war ernüchternd ausgefallen. Nachdem das einstige Super-Talent schon während der Saison nur selten Spielzeit von Lucien Favre bekam, fehlte er in den letzten Wochen der Saison komplett. Grund dafür war die Geburt seines Kindes.

Die Verabschiedung nach vier Jahren fand im letzten Heimspiel gegen Hoffenheim vor leeren Tribünen statt. (mh)