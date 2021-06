Borussia Dortmund: Schallende Ohrfeige für Marco Rose – DAS dürfte ihm gar nicht gefallen

Das dürften sich beide Seiten zum Zeitpunkt der Unterschrift einfacher vorgestellt haben: Marco Rose tritt bei seinem Amtsantritt bei Borussia Dortmund ein schweres Erbe an, das seines künftigen Co-Trainers Edin Terzic.

Jetzt gibt es auch noch eine schallende Ohrfeige für den neuen BVB-Coach.

Borussia Dortmund: Schmerzhafter Rückschlag für Marco Rose

Mit dem gesamten Ablauf rund um seine Unterschrift bei Schwarz-Gelb hatte sich Rose in Gladbach keine Freunde gemacht. Ursprünglich schätzen ihn die Fans für den erfolgreichen Fußball, den er bei den Fohlen spielen ließ und seine charismatische Art.

Doch als ein Engagement bei Borussia Dortmund im Raum stand, blieb Rose auf seine persönliche Zukunft angesprochen oft im Unklaren, zögerte die Verkündung des Deals lange heraus.

Spieler beklagten nach dem Verpassen der Europa League sogar, dass das Trainerthema die Mannschaft im Saisonendspurt belastet habe.

Bald Kollegen: Marco Rose (r.) und Edin Terzic. Foto: imago images/Sven Simon

Von den Gladbach-Fans bekommt Rose dafür jetzt die Quittung: Bei einer Umfrage der „Sport Bild“, bei der Fans die Trainer in Schulnoten bewerten konnten, bekam er im Durchschnitt eine 4,29. Nur der Schalker Abstiegscoach Dimitrios Grammozis konnte das noch unterbieten (4,55). Ein Jahr zuvor holte Rose noch den drittbesten Wert im Ligavergleich.

Besonders schmerzhaft: Bei den Dortmunder Anhängern muss sich der neue Cheftrainer auch erst einmal beweisen. Die haben mit Edin Terzic nämlich zum Saisonfinale das erlebt, was sie seit der Ära Klopp so vermisst haben: Einen emotionalen und zeitgleich erfolgreichen Coach. Rose muss sich dieses Standing erst erarbeiten.

