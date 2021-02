Borussia Dortmund: Marco Rose übernimmt – was wird aus Edin Terzic? „Zur falschen Zeit am falschen Ort“

Seit Montag haben die Spekulationen um den neuen Cheftrainer bei Borussia Dortmund ein Ende. Marco Rose wird den Posten ab der kommenden Saison übernehmen.

Borussia Dortmund bekommt damit seinen Wunschkandidaten. Auf der Strecke bleibt dagegen der aktuelle Coach Edin Terzic. Was wird nun aus ihm?

Borussia Dortmund: Bleibt Terzic trotzdem beim BVB?

Schon bei seiner Vorstellung als Nachfolger des entlassenen Lucien Favre im Dezember war klar, dass es Terzic schwer haben würde, sich über den Sommer hinaus durchzusetzen. Damals wurde klar verkündet, dass sein Kontrakt zunächst nur bis zum Ende der Saison gelte.

Bleibt Terzic dem BVB erhalten? Foto: imago images/Poolfoto

Durch den ausbleibenden sportlichen Erfolg und dem wachsenden Rückstand auf die Champions League Plätze fehlten dem 38-Jährigen außerdem die Argumente für sich, auch wenn sich die BVB-Bosse weiterhin vor ihn stellen.

Mit der Rose-Ankündigung stellt sich nun allerdings die Frage, wie es für ihn weitergeht. Klar scheint bisher nur, dass Terzic bis zum Sommer das Team weiter führen wird. Und danach? Hat Terzic Ambitionen, weiterhin als Cheftrainer zu arbeiten oder ist es für ihn vorstellbar, wieder ins zweite Glied zu rücken?

Wie der „Kicker“ berichtet, wollen die Dortmunder Terzic unbedingt halten. Demnach sei es beispielsweise möglich, dass der gebürtige Mendener zusammen mit dem beiden Rose-Assistenten Alexander Zickler und René Maric ein Team bildet.

Die Rolle des Co-Trainers füllte Terzic vor seiner Beförderung schon seit 2018 aus. Von 2010 bis 2013 war er ebenfalls schon beim BVB angestellt. Im Verein gilt er als angesehen, auch deshalb scheint man ihn nur ungerne ziehen lassen zu wollen.

BVB-Fans fürchten um Terzic-Zukunft

Einig sind sich die Fans, dass Terzic‘ Situation in Dortmund aktuell mehr als unglücklich ist. Eine schwer in den Griff zu bekommende Mannschaft und nun auch noch der Rucksack, dass er im Sommer er ersetzt wird – „Er ist leider zur falschen Zeit am richtigen Ort“, kommentiert ein Fan auf Twitter.

Ich hoffe sehr, dass seine Karriere nicht verbrannt ist. Ich glaube er hat viel Potential als Trainer. Er ist leider zur falschen Zeit am richtigen Ort. — DerMuri (@DerMuri) February 15, 2021

„Die ärmste Sau in dem ganzen Theater ist doch Terzic“, meint ein anderer. „Die Trainerkarriere von dem ist doch gefühlt schon vorbei bevor Sie überhaupt begonnen hat.“ Möglich, dass sie zunächst wieder als Co-Trainer weitergeht. (mh)