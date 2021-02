Borussia Dortmund: Kommt Marco Rose? Diese Spieler-Aussage verwundert die Fans

Die Frage schwebt über jedem Spieltag von Borussia Dortmund: Wird Marco Rose zukünftig BVB-Trainer? Je tiefer die Krise der Schwarz-Gelben jetzt wird, desto mehr wird diese Option diskutiert.

Jetzt äußert sich Gladbach-Profi Christoph Kramer zu dem Gerücht – und verwundert die BVB-Fans dabei vor allem mit einer Aussage.

Borussia Dortmund: Gladbach-Profi verwundert mit Aussage zu Rose-Gerücht

Das Rose-Gerücht wird wohl auch deshalb immer größer, weil es von beiden Seiten keine klaren Zu- oder Absagen gibt. Rose weicht Fragen zu seiner Zukunft immer wieder aus. Christoph Kramer gibt jetzt zu, dass das Dauerthema auch die Gladbacher Mannschaft beschäftige.

+++ Plötzlich gefragt! Holen sie den BVB aus der Krise? +++

Beeinflussen ließen sich die Profis davon aber nicht. „Ich sehe es positiv, wenn unsere Akteure bei anderen Vereinen im Gespräch sind“, so der Weltmeister von 2014 im „Sport1“-Interview. Dann wagt Kramer jedoch auch eine These, die BVB-Fans wohl zum großen Teil nicht unterschreiben würden.

Marco Rose hat noch keine Entscheidung verkündet. Foto: IMAGO / Sportfoto Rudel

Es sei zwar „in bestimmten Punkten schon noch ein Sprung von Gladbach nach Dortmund. Aber meiner Meinung nach ist dieser nicht mehr so groß“, so Kramer. So könne der BVB Spielern wie Gladbachs Florian Neuhaus, der wie Rose ebenfalls beim BVB im Gespräch ist, zwar mehr Gehalt und eine bessere Aussicht auf internationale Plätze bieten.

Aber: „Ein Wechsel ist immer auch mit einem Risiko verbunden. Und dieses Risiko muss man nicht mehr unbedingt in Kauf nehmen. Der Schritt ist definitiv kleiner geworden und meiner Meinung nach so klein, dass er sich vielleicht gar nicht mehr lohnt.“

--------------------

BVB-Top-News:

--------------------

Ob sich der Schritt nur als Spieler oder auch für Marco Rose nicht lohnen könnte, lässt Kramer offen.

(the)