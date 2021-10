Borussia Dortmund: Stars und Trainer hadern – DAS muss der BVB dringend abstellen

Eigentlich müssten die Verantwortlichen, Spieler und Fans von Borussia Dortmund zufrieden sein. Es läuft nicht schlecht beim BVB.

Nach sieben Bundesligaspielen steht Borussia Dortmund temporär auf dem zweiten Platz. Nur noch Leverkusen könnte den BVB am aktuellen Spieltag von dieser Platzierung verdrängen. Doch nach dem knappen Sieg gegen Augsburg (2:1) waren nicht alle in Dortmund zufrieden. DAS ist die BVB-Schwachstelle.

Borussia Dortmund: Spieler ist sich sicher – „Natürlich müssen wir die Tore machen"

In der laufenden Saison wurde meistens die schwache Defensivleistung von Borussia Dortmund bemängelt. Nun gerät auch die Offensive etwas ins Schleudern. Seitdem Top-Stürmer Erling Haaland verletzt ist, wird die richtige Offensivgefahr etwas vermisst. Auch gegen den FC Augsburg wurde das Spiel trotz vieler Dortmunder Chancen noch mal knapper als den Fans lieb sein dürfte.

War nach dem Sieg gegen Augsburg nicht komplett glücklich: BVB-Trainer Marco Rose (links) Foto: imago images/Uwe Kraft

Das sieht auch BVB-Trainer Marco Rose so: „Wir hätten das Spiel schon eher zumachen können, mit der einen oder anderen Torchance, die wir hatten", sagt er in der ARD Sportschau. Das sieht auch Flügel-Flitzer und Rose-Schützling Marius Wolf so. Im Interview nach dem Spiel sagt Wolf: „Natürlich müssen wir die Tore machen." In Bezug auf Teampartner und Torgarant Haaland sagt Wolf: „Erling ist ein Spieler mit enormer Qualität, der jeder Mannschaft fehlt, wenn er nicht fit ist.“

Auch Marius Wolf wünscht sich eine bessere Chancenverwertung. Foto: imago images/RHR-Foto

------------------------------------

Mehr News zum BVB:

Borussia Dortmund: BVB-Fans geschockt – verlässt ER plötzlich den Verein?

Ex-BVB-Star spricht über seinen Abgang: „Hat mir wehgetan“

Borussia Dortmund: ER schnappt sich gegen Augsburg einen BVB-Rekord!

------------------------------------

Brandt bemängelt: „Die Chancen hatten wir“

Auch Mitspieler Julian Brandt äußert sich nach dem Spiel zur Chancenverwertung der Dortmunder. Gegenüber Sky sagt er: „Ich hab mich ein bisschen geärgert, dass wir das dritte Tor nicht noch hinbekommen haben, weil die Chancen hatten wir.“

Schoss den BVB gegen Augsburg zum Sieg: Julian Brandt. Foto: imago images/Laci Perenyi

Insgesamt zeigt sich der Mittelfeldspieler aber zufrieden. Schließlich konnte Brandt das wichtige 2:1 Siegtor erzielen. „Wenn du am Ende gewinnst, dann bist du erstmal glücklich." (fp)