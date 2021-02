Borussia Dortmund: Bringt Marco Rose Gladbach-Stars mit? Netz-Aktion heizt Spekulationen an

Dortmund. Ausgerechnet an Rosenmontag ließ Borussia Mönchengladbach die Bombe platzen: Marco Rose verlässt den Verein. Er wird zu Borussia Dortmund wechseln, das ließ BVB-Boss Hans-Joachim Watzke deutlich durchblicken.

Borussia Dortmund und Marco Rose könnten weitere Gladbach-Stars nach Dortmund locken. Foto: IMAGO / Sven Simon

Borussia Dortmund: Räubert der BVB noch weiter in Gladbach?

Doch Borussia Dortmund wird sich nach der Krisen-Saison im Sommer neu erfinden müssen. Das bedeutet nicht nur einen neuen Trainer, sondern womöglich auch eine Neustrukturierung des Kaders.

Und hier kommt erneut Borussia Mönchengladbach ins Visier. Besser gesagt, deren Rohdiamanten. Räubert Marco Rose und der BVB im Sommer bei der Borussia vom Niederrhein?

--------------------------------

Das ist Marco Rose

Geboren am 11. September 1976 in Leipzig

Spielte als aktiver Profi unter anderem für Hannover 96 und Mainz 05

Bei Mainz 05 erlebte er viele Jahre unter Jürgen Klopp

Seine Trainerkarriere begann er bei Mainz 05 II und Lok. Leipzig

Bei RB Salzburg arbeitete er sich über die Jugendmannschaften hoch zum Chef-Trainer

Seit 2019 ist er Trainer von Borussia Mönchengladbach

--------------------------------

Neuhaus kann für 40 Millionen gehen

Potenzielle Kandidaten sind die beiden wertvollsten Gladbacher Borussen Florian Neuhaus (40 Mio. Marktwert) und Denis Zakaria (38 Mio.).

Denis Zakaria und Florian Neuhaus sind das Herz des Gladbacher Spiels. Foto: IMAGO / Team 2

Der 23-jährige Neuhaus reifte unter Rose zum Nationalspieler (3 Einsätze) und ist unverzichtbarer Anker im Gladbacher Mittelfeld. Neuhaus hat noch Vertrag bis 2024 in Gladbach, doch soll dem Vernehmen nach eine Ausstiegsklausel über 40 Millionen Euro besitzen. Ein teurer Spaß für den BVB - eine Champions League-Qualifikation dafür Pflicht.

Auch Mittelfeldkollege Denis Zakaria stand beim BVB bereits in der Vergangenheit im Visier. Knieprobleme warfen den Schweizer in dieser Saison immer wieder zurück. Dennoch durchaus ein Kandidat für den BVB.

Ein Schweizer für einen Schweizer im BVB-Tor?

Und dann ist da noch die Torwartposition, auf der Dortmund in dieser Saison immer wieder mal wackelt. Roman Bürki, aktuell verletzt, war ebenso durch Patzer aufgefallen wie sein aktueller Vertreter Marvin Hitz.

Yann Sommer zeigt seit Jahren konstante Leistungen im Gladbacher Tor. Foto: imago images/Bernd Feil/M.i.S.

Bei Gladbach überzeugt seit Jahren Yann Sommer auf einem hohen Niveau. Könnte er das Dortmunder Torwartproblem lösen?

Borussia Dortmund: Thuram-Aktion heizt Spekulationen an

Und noch einer sorgt auf Instagram mit einem Like für Aufregung. Marcus Thuram likte einen Post der Sportseite „433“, bei dem der Abgang von Marco Rose vermeldet wurde. „Ist Thuram froh, dass Rose geht oder bedeutet das was anderes....?“, fragt ein User. Inzwischen hat Thuram den Like wieder gelöscht.

Kauft BVB Gladbach kaputt? „Das schafft der BVB nicht“

Sicher ist: Die Gladbach-Fans erinnern sich an einige schmerzhafte Abgänge in der jüngsten Vergangenheit. Marco Reus, Mo Dahoud oder Thorgan Hazard, um nur drei zu nennen. Kauft der BVB Gladbach sogar kaputt? „Das schafft der BVB nicht, das schafft auch kein anderer Verein, uns kaputt zu kaufen oder kaputtzumachen“, sagte Gladbach-Sportdirektor Max Eberl kürzlich: „Ich bin auch Sportdirektor, der sich bei anderen Klubs bedient. Wir machen es also auch nicht anders. Das ist in der Wirtschaft doch genauso: Wenn jemand die Chance hat, dann soll er sie nutzen.“

-------------

---------------

Ob Eberl angesichts des Abgangs seines Cheftrainers noch immer so gelassen ist? (ms)