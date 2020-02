Borussia Dortmund: Marco Reus schlimmer verletzt – BVB muss auf Kapitän verzichten

Dortmund. Borussia Dortmund muss wochenlang auf Marco Reus verzichten.

Der Kapitän des BVB zog sich im Pokalspiel bei Werder Bremen (2:3) am Dienstagabend eine Muskelverletzung zu, wie Borussia Dortmund mitteilte. In rund vier Wochen kann Marco Reus wieder ins Training einsteigen.

Borussia Dortmund: BVB-Kapitän Marco Reus verletzt

Julian Brandt oder Thorgan Hazard könnten Reus in den kommenden Wochen auf der Zehner-Position ersetzen. Brandt war zuletzt regelmäßig im Mittelfeldzentrum eingesetzt worden. Dort könnte demnächst dann Neuzugang Emre Can zum Einsatz kommen.

Hazard hingegen war in den vergangenen Partien häufiger als falsche Neun aufgestellt. Dort kann Favre mit Erling Haaland in den kommenden Wochen eine richtige Neun aufbieten.

Die kommenden Aufgaben des BVB

Am Samstagabend ist Borussia Dortmund bei Bayer Leverkusen zu Gast. Am darauffolgenden Freitag empfängt der BVB die Frankfurter Eintracht. Vier Tage später kommt es im Achtelfinale der Champions League zum Hinspiel gegen Paris Saint-Germain.

Reus-Pech gegen Werder

Kurios: Auch im vergangenen Jahr hatte Reus sich im Februar im Pokal-Achtelfinale gegen Werder eine Muskelverletzung zugezogen und musste wochenlang pausieren.

Bremen - Dortmund: So lief das Spiel

Durch Treffer von Davie Selke und Leonardo Bittencourt gingen die Bremer in der ersten Halbzeit in Führung. Die Dortmunder präsentierten sich in den ersten 45 Minuten erschreckend ideenlos.

Erst durch die Einwechslung von Erling Haaland lief's im Dortmunder Angriff. Der Norweger verkürzte auf 1:2, ehe Milod Rashica für die Bremen den Zwei-Tore-Vorsprung wiederherstellte. Giovanni Reyna machte das Spiel mit einem Traumtor zum 2:3 noch mal spannend. Am Ende zitterten die Bremen den verdienten Sieg aber über die Zeit.

Auf wen der SV Werder Bremen im Viertelfinale trifft, entscheidet sich am Sonntag um 18 Uhr bei der Auslosung. Am Dienstagabend setzten sich zudem Fortuna Düsseldorf beim 1. FC Kaiserslautern, Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig sowie Schalke 04 gegen Hertha BSC durch.