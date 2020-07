Borussia Dortmund – Reus mit offenem Geständnis: „Du bist down“

Dortmund. Marco Reus macht bei Borussia Dortmund schwierige Zeiten durch. Mal wieder.

Der BVB-Kapitän fiel zuletzt erneut monatelang aus. Für den Star von Borussia Dortmund war es in seiner Karriere die nächste in einer Reihe von vielen hartnäckigen Verletzungen.

Borussia Dortmund: Reus und das Verletzungspech

Bei BVB-TV erklärt Reus, wie er mit dieser großen Herausforderung umgeht: „Ich schaue nicht auf den Moment in einigen Monaten, an dem ich unter Umständen wieder fit bin und spielen kann. Ich konzentriere mich auf den Moment und auf die nächsten paar Tage. Da schaue ich: Was kann ich jetzt machen? Was ist jetzt möglich?“

Das ist leichter gesagt als getan, wie der Captain von Borussia Dortmund verrät: „Das gestaltet sich in der Reha aber sehr schwierig, weil du einfach down bist, wenn du die Mannschaft trainieren und spielen siehst. Du freust dich dann zwar über die Siege. Aber gleichzeitig weißt du, dass du wenig dazu beitragen konntest.“

Reus weiter: „Du willst so schnell wie möglich zurück, obwohl du genau weißt, dass dir ein wenig mehr Reha guttun würde. Das zu verstehen, ist sehr schwierig.“

-----------------

Mehr zu Borussia Dortmund:

-----------------

BVB-Star Reus will wieder durchstarten

Ab September will der 31-Jährige wieder angreifen: „Wenn ich weiß, dass ich wieder fit bin, versuche ich wieder meine Qualität auf den Platz zu bringen. Ich hoffe, dass ich das in der kommenden Saison wieder schaffen kann.“

Die verletzungsbedingte Auszeit konnte Reus nutzen, um an seinen Schwächen zu arbeiten. „Ich hatte jetzt genug Zeit, mir in Ruhe anzuschauen, was ich zuletzt nicht so gut gemacht habe“, erklärt er: „Daran arbeite ich jetzt. Diese Dinge will ich künftig besser machen.“

Dabei greift Reus allerdings nicht zur obligatorischen Videoanalyse. „Ich mache das nicht so, dass ich mir ein Spiel anschaue. Viele Szenen habe ich noch genau im Kopf“, so der Star von Borussia Dortmund: „Da geht es um Dinge, die ich in bestimmten Spielen nicht so gut gemacht habe.“

Nur in einem Bereich seien Hopfen und Malz bei ihm verloren, scherzt Reus: „Das Kopfballspiel werde ich wohl nie richtig lernen.“ (dhe)