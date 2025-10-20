Borussia Dortmund hatte für IHN keine Verwendung – führt er seinen Klub nun zum großen Ziel?

Borussia Dortmund und junge Talente? Diese Kombination passte in den vergangenen Jahren bestens zusammen. Spieler wie Ousmane Dembele oder Erling Haaland entwickelten sich beim BVB zu Welt-Stars und bescherten dem Klub eine hohe Ablösesumme.

Dennoch scheinen auch die Dortmunder Verantwortlichen das ein oder andere Juwel mal zu übersehen. Denn ein ehemaliger Spieler von Borussia Dortmund sorgt nach seinem BVB-Abgang für richtig Furore – und könnte sein neues Team nun zum großen Ziel schießen.

Steile Pasalic-Entwicklung nach Abschied von Borussia Dortmund

Wohl wenige Fans werden bei dem BVB-Abgang von Marco Pasalic daran geglaubt haben, dass der 25-Jährige nur zwei Jahre später die MLS aufmischt. Doch als der offensive Flügelspieler die U23 von Borussia Dortmund im Sommer 2023 verließ, konnte wohl niemand ahnen, dass die Entwicklungskurve des Linksfußes im Anschluss nur eine Richtung kennt: Und zwar nach oben.

Denn der Wechsel zu HNK Rijeka beförderte Pasalic in völlig neue Sphären. Der ehemalige BVB-Spieler machte in Kroatiens erster Liga derart auf sich aufmerksam, dass MLS-Klub Orlando City im Februar dieses Jahres zuschlug und Pasalic für fast fünf Millionen Euro nach Florida holte. Zur Erinnerung: Gerade einmal eineinhalb Jahre zuvor hatte Rijeka Pasalic ablösefrei von Borussia Dortmund losgeeist.

Schießt Pasalic Orlando in die Playoffs?

In der MLS hat sich Pasalic, der inzwischen auch Nationalspieler Kroatiens ist, derweil nahtlos eingefügt. Nach dem Ende der Regular Season stehen für den 25-Jährigen starke zwölf Tore und fünf Vorlagen zu Buche. Und es könnten sogar noch mehr werden.

Denn am Donnerstag (23. Oktober) trifft Pasalic um 02.30 Uhr deutscher Zeit mit Orlando auf Chicago Fire. Es bahnt sich ein echter Showdown um das letzte Ticket der MLS-Playoffs an, bei dem Orlando sicher auf die Dienste von Pasalic angewiesen sein dürfte.

Der Sieger des Knockout-Duells trifft in den Playoffs im Übrigen auf den Tabellenersten der Eastern Conference. Gegen Philadelphia Union um den früheren Schalke-Amateurspieler Kai Wagner würde dann eine echte Mammutaufgabe auf Pasalic warten.