Borussia Dortmund: Nächster Rückschlag für Fan-Liebling! Kehrt er überhaupt nochmal zurück?

Dortmund. Im neuen Jahr geht es für Borussia Dortmund direkt mit einem strammen Programm weiter. Eine Winterpause gibt es in diesem Jahr nicht, bereits am 3. Januar geht es in der Bundesliga weiter.

Marcel Schmelzer kann das Treiben weiterhin nur von außen betrachten. Der Fan-Liebling von Borussia Dortmund fehlt weiterhin verletzt. Kehrt er vor seinem Abschied beim BVB nochmal auf das Feld zurück?

Borussia Dortmund: Schmelzer fällt weiter aus

Am 17. Juni 2020 kassierten die Dortmunder zu Hause gegen Mainz eine bittere 0:2-Klatsche. Für Schmelzer ein doppelt bitteres Spiel. Denn bis heute war es sein Letzter Einsatz für die Schwarzgelben.

Der bisher letzte Auftritt von Marcel Schmelzer für den BVB. Foto: imago images / Poolfoto

Seitdem fehlt der Ex-Kapitän mit Knieproblemen. Eine Besserung seiner langwierigen Verletzung ist nicht in Sicht. Der Linksverteidiger trainiert abgekoppelt von der Mannschaft, versucht indivduell wieder fit zu werden.

Der BVB macht ein Geheimnis daraus, wie lange die Verletzung Schmelzer noch außer Gefecht setzen wird. Wie die „Ruhr Nachrichten“ berichten könnte dies noch einige Zeit der Fall sein. Beim Schnellstart ins Jahr 2021 wird der 32-Jährige also weiterhin nicht zur Verfügung stehen.

+++ Erling Haaland: DIESES Ziel konnte der BVB-Star nicht ganz erreichen – aus einem traurigen Grund +++

Für Schmelzer könnte es ein ganz bitteres letztes halbes Jahr im Ruhrgebiet werden. Sein Vertrag läuft im Sommer aus – nach dann 16 Jahren im Verein. Ob er bis dahin nochmal ein Pflichtspiel absolviert, hängt wahrscheinlich davon ab, wie schnell er fit wird.

Schmelzer spielt sportlich keine große Rolle mehr

Sportlich spielte Schmelzer schon vor seiner Verletzung keine große Rolle mehr beim BVB. Auf der linken Seite ist Raphael Guerreiro gesetzt. Dass sich daran unter Edin Terzic etwas ändert, ist äußerst unwahrscheinlich.

Dennoch werden die Fans von Borussia Dortmund hoffen, dass Schemlzer nochmal das Trikot überstreifen kann. Ein Abschied ohne Einsatz und (eventuell) auch ohne Zuschauer im Stadion wäre ein tragisches Ende für die Klub-Legende. (mh)