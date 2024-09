Borussia Dortmund: Rätsel um Sabitzer – muss Sahin reagieren?

Gleich viermal ließ Borussia Dortmund seine Fans am dritten Spieltag jubeln. Mit dem 4:2-Heimerfolg gegen den 1. FC Heidenheim etabliert sich der BVB früh in der Saison in der Spitzengruppe. Insbesondere die erste Hälfte dürfte die wohl bisher stärkste Saisonleistung gewesen sein.

++ Sahin mit seinem Kader unzufrieden? Andeutung nach Heidenheim-Sieg ++

Marcel Sabitzer musste diese allerdings von der Bank aus verfolgen. Hinter dem Österreicher – letzte Saison immerhin noch als bester Neuzugang bei Borussia Dortmund gefeiert – stehen derzeit ein paar Fragezeichen. Auch, weil Nuri Şahin noch nicht weiß, wie er den Mittelfeldspieler richtig einsetzen kann?

Borussia Dortmund: Sabitzer-Form verpufft

In der Rückrunde der vergangenen Saison war Sabitzer einer der großen Faktoren, weshalb der BVB vor allem auch in der Champions League begeistern konnte. Aus der Zentrale heraus lenkte der 30-Jährige das Spiel – und steuerte mit seinen gefährlichen Distanzschüssen hier und da auch wichtige Treffer bei.

Auch interessant: Jadon Sancho: Kurz nach Wechsel – Trainer enthüllt Drohung an Ex-BVB-Star

Von dieser Gala-Form ist er aktuell allerdings entfernt. Im neuen System von Nuri Şahin hat Pascal Groß die Rolle des Mittelfeldmotors übernommen. Sabitzer dagegen kommt bei Borussia Dortmund aktuell auf den Halbpositionen hinter der einzigen Sturmspitze zum Einsatz. Mit der neuen Rolle scheint er aber noch etwas zu fremdeln.

Fan-Forderung an Sahin

Das ist mittlerweile auch einigen Fans aufgefallen. Und so diskutieren einige bei „X“, ob Sahin nach den ersten Wochen reagieren und Sabitzer lieber auch wieder ins zentrale Mittelfeld ziehen sollte.

„Ich hoffe, Sahin stellt Sabitzer in Zukunft endlich wieder auf seine 8ter Position, dieses halb rechts Außen ist meiner Meinung nach nichts für ihn“, heißt es beispielsweise. „Wann versteht Sahin, dass Sabitzer kein offensiver Mittelfeldspieler ist?“, fragt ein anderer Kommentar. Und: „Wenn wir uns jetzt noch erinnern, dass Sabitzer kein Rechtsaußen ist, dann wird noch was Sinnvolles draus.“

Borussia Dortmund: Hoher Konkurrenzdruck

Doch auf seiner angestammten Position herrscht großer Konkurrenzdruck. Groß ist unter Sahin gesetzt, daneben sollte eigentlich Kapitän Emre Can spielen. Gegen Heidenheim empfahl sich dann auch noch Felix Nmecha mit einer guten Leistung für weitere Einsätze.

Top-News des Tages:

Wie die kommenden Wochen für Sabitzer bei Borussia Dortmund verlaufen, bleibt abzuwarten. Mit dem Start der Champions League beginnt auch die Doppelbelastung. Dann könnte er auch wieder ins zentrale Mittelfeld rotieren.