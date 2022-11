Borussia Dortmund: Ex-BVB-Juwel erlebt bitteren Absturz – „auf dem Boden der Tatsachen angekommen“

Er war ein hochgehandeltes Juwel beim BVB, als Borussia Dortmund noch nicht als große Talentschmiede galt. In allen Jugendteams war er Leistungsträger, doch für die Profis spielte er keine einzige Minute.

Wegen der starken Konkurrenz war das BVB-Juwel der Durchbruch bei Borussia Dortmund nicht vergönnt. Sein Glück fand er spät beim FC Zürich. Doch nun muss er mit den Schweizern einen heftigen Absturz erleben.

Borussia Dortmund: Ex-BVB-Juwel Marc Hornschuh erlebt Absturz

Er wurde Meister mit dem BVB, hörte im Trikot seines Kindheitsvereins die Champions-League-Hymne – und war doch nur ein Komparse. Marc Hornschuh galt in der Dortmunder Jugend als Juwel, war in allen Juniorenteams gesetzt, genauso wie in allen deutschen U-Nationalmannschaften.

Doch bei den BVB-Profis traf er auf eine Konkurrenz, die rückblickend wohl unüberwindbar war. Mats Hummels und Neven Subotic prägten bei den Westfalen eine Ära, dahinter war nur Platz für Bankdrücker. Doch auch seine Anläufe außerhalb seiner Geburtsstadt Dortmund waren nicht von Erfolg gekrönt – bis er sich erstmals ins Ausland traute.

Europapokal, Spiele gegen Arsenal – das hat Marc Hornschuh (r.) sich mit dem Meistertitel verdient. Foto: IMAGO/Sportimage

Erst Sensations-Meister, jetzt Sensations-Letzter

Im Januar 2021 wechselte Hornschuh mit 30 Jahren zum FC Zürich und erlebte ein Fußballmärchen. Auch wenn seine 26 Saisonspiele größtenteils Kurzeinsätze waren, trug er zum sensationellen ersten Meistertitel des FCZ seit 2009 bei.

Doch nach dem Feierrausch folgt jetzt der Kater. Mit Zürich erlebt das einstige Juwel von Borussia Dortmund nun einen bitteren Absturz. Als amtierender Meister steht der Traditionsklub seit acht Spieltagen auf dem letzten Tabellenplatz, hat nur ein einziges Spiel gewonnen.

„Alle auf dem Boden der Tatsachen angekommen“

„Ich glaube, dass wir alle auf dem Boden der Tatsachen angekommen sind“, sagt Hornschuh gegenüber „Transfermarkt“. „Man sieht, wie schnelllebig das Geschäft ist und wie schnell es nach oben, aber auch wieder nach unten gehen kann.“

Abstieg als Meister? Das gabs in der Schweiz noch nie. Hornschuh wird alles dafür geben, dass ihm nach vielen Rückschlägen in der Karriere diese Schmach erspart bleibt.