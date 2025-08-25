Borussia Dortmund hat Gewissheit – Entscheidung um Mane gefallen

Es war der Knackpunkt des Saisonauftakts von Borussia Dortmund. Nach eingängigem Studium der TV-Bilder hatte Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck BVB-Juwel Filippo Mane in der 85. Minute die Rote Karte gezeigt. Anschließend gaben die Schwarz-Gelben eine 3:1-Führung noch aus der Hand.

Sichtlich niedergeschlagen trottete Mane nach dieser Entscheidung vom Feld. Nach Abpfiff erhielt er von seinen Teamkollegen volle Rückendeckung. An einer Sperre kommt der 20-Jährige aber trotzdem nicht vorbei. Das Urteil hat der DFB jetzt verkündet.

Borussia Dortmund: Mane zu Pause gezwungen

Wie der Verband am Montag (25. August) mitteilte, muss Mane nach seinem Vergehen ein Spiel aussetzen. Das Sportgericht des DFB sah in der entscheidenden Szene ein unsportliches Verhalten des Spielers vorliegen. Dennoch bekommt Mane immerhin nur die Mindeststrafe von einem Spiel aufgebrummt.

+++ Auch spannend: Borussia Dortmund bekommt die Quittung – Niko Kovac steht vor einer Mammut-Aufgabe +++

Damit verpasst er das Heimspiel gegen Union Berlin am kommenden Sonntag (31. August). Wegen der dünnen Personallage in der Hintermannschaft von Borussia Dortmund hätte Trainer Niko Kovac sicherlich auch in diesem Spiel auf das italienische Talent gesetzt. Jetzt muss er eine neue Lösung finden.

Mane erst in einigen Wochen wieder dabei

Unfreiwillig steht Mane aber eine etwas längere Pause bevor. Nach dem Spiel gegen Union verabschiedet sich die Bundesliga bereits in die erste Länderspielpause der Saison. Für den BVB wird er damit frühestens erst wieder am 13. September beim Gastspiel in Heidenheim auflaufen.

Ob er dann allerdings noch erste Wahl ist, bleibt abzuwarten. Immerhin arbeitet Borussia Dortmund auf dem Transfermarkt noch am Wechsel eines weiteren Innenverteidigers. Zudem soll nach der Länderspielpause auch Kapitän Emre Can endlich wieder zurückkehren und hinten den Laden dicht halten.

Mehr Nachrichten von uns:

Mane ist seit 2022 Teil des Dortmunder Nachwuchsleistungszentrums und tat sich schnell als möglicher Kandidat für die Profis empor. Zuletzt hatte er schon im DFB-Pokal sein Profi-Debüt gefeiert.