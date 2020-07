Borussia Dortmund: Ernsthaft? ManUnited bietet DIESE Witz-Summe für Sancho

120 Millionen Euro und keinen Cent weniger – das verlangt Borussia Dortmund für Jadon Sancho. Mehrfach stellten die BVB-Offiziellen klar: einen Corona-Rabatt wird es nicht geben.

Und auch wenn Manchester United den Flügelstar von Borussia Dortmund unbedingt haben will: So viel Geld können die „Red Devils“ wohl selbst 155-Millionen-Euro-Kredit nicht lockermachen.

Borussia Dortmund: Manchester United kann Sancho-Ablöse nicht stemmen

Einfach aufgeben will der englische Rekordmeister auf der Jagd nach dem BVB-Juwel aber nicht, zumal Sancho einem Wechsel zu United nicht abgeneigt sein soll.

Verlässt Jadon Sancho Borussia Dortmund? Foto: imago images / Poolfoto

Doch die maximale Ablöse, die Manchester zu zahlen bereit ist, klingt angesichts der BVB-Forderungen eher wie ein schlechter Witz.

United-Schmerzgrenze nicht halb so hoch wie BVB-Forderungen

55 Millionen Euro, das hat „Sky Sports News UK“ aus Kreisen hochranginger ManUnited-Mitarbeiter erfahren, ist die Schmerzgrenze. Nicht einmal die Hälfte von dem, was Borussia Dortmund mindestens fordert.

Mit einem ersten Angebot war United-Manager Ed Woodward bereits vor einem Jahr in Dortmund abgeblitzt. Dieses Jahr habe es bisher keine offizielle Anfrage gegeben, so das britische „Sky Sports News“.

Die Hoffnungen will man in Nordengland dennoch nicht begraben – und hofft nun darauf, dass der noch nicht abgeschlossene BVB-Deal mit Jude Bellingham (Birmingham City, hier alle Infos >>) noch einmal Bewegung in die Ablöse-Verhandlungen bringen könnte.

Unterschreibt der 17-jährige Bellingham in Dortmund, so das Wunschdenken der „Red Devils“, würde der Borussia ein Abschied von Jadon Sancho leichter fallen und gleichzeitig die Ablöse gut tun, denn Corona hat auch in die BVB-Kasse ein großes Loch gerissen (>> hier mehr dazu).