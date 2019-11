Borussia Dortmund: Manchester United soll Mega-Transfers vorbereiten – was das für Jadon Sancho bedeutet

Dortmund. Große Wende bei Jadon Sancho? Bei Borussia Dortmund bangen die Verantwortlichen Berichten zufolge schon länger um die Dienste des Mittelfeld-Juwels. Besonders Manchester United soll sich in den vergangenen Monaten intensiv mit dem jungen Nationalspieler beschäftigt haben.

Nun könnte aber alles ganz anders kommen. Wie die Zeitung „Daily Mirror“ berichtet, hat die Klubführung von Manchester United zwei neue Transferziele aus der Bundesliga ins Auge gefasst. Das Manchester-Interesse an Jadon Sancho könnte damit lediglich ein heißer Flirt bleiben.

Borussia Dortmund: Kehrtwende bei Wechselgerüchten um Sancho?

Dem englischen Blatt zufolge steht bei Manchester United aktuell nämlich besonders der beim FC Bayern in Ungnade gefallene Thomas Müller hoch im Kurs. Zudem soll Kai Havertz von Bayer Leverkusen das Interesse der „Red Devils“ geweckt haben.

Bald auch im Ligaalltag im gleichen Trikot? Kai Havertz (l.) und Thomas Müller. Foto: imago/Bernd König

Beide Spieler zusammen haben einen Marktwert von 125 Millionen Euro. Scouts von Manchester United sollen am letzten Spieltag der Bundesliga bereits in den Stadien gewesen sein, um die Spieler zu beobachten.

Für eine mögliche Doppelverpflichtung soll der Geschäftsführer von Manchester United, Ed Woodward, sogar schon grünes LIcht gegeben haben. Demnach steht ein Budget von umgerechnet 144 Millionen schon für das kommende Winter-Transferfenster bereit.

Ein Wechsel von Jadon Sancho zu Manchester United wird damit immer unwahrscheinlicher – zumindest in diesem Winter. Ob Manchester United bereits auch offiziell bei Leverkusen und Bayern München Interesse bekundet hat, ist ebenso unklar. Borussia Dortmund sollte sich also nicht allzu sehr in Sicherheit wiegen. (the)

