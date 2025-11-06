Borussia Dortmund hat ein „Riesen-Problem“ – City-Pleite zeigt es deutlich

Diese Niederlage macht niemanden sauer. Als klarer Underdog war Borussia Dortmund bei Manchester City angetreten, hatte sich reingekniet, die Überraschung aber mehr als deutlich verpasst. Und obwohl es ansonsten ziemlich rund läuft: Der BVB hat (noch) ein „Riesen-Problem“.

Die Spiele, in die Borussia Dortmund als Favorit geht, werden alle souverän gewonnen. Doch gegen die „Riesen“ zeigt sich deutlich, dass beim BVB noch längst nicht alles passt. Die Top-Spiele dieser Saison brachten bisher ausnahmslos mäßige Ergebnisse.

Borussia Dortmund: Wieder kein Sieg gegen einen „Riesen“

Es ist der wohl größte Fortschritt unter Niko Kovac: Serienmäßig stolperte Schwarzgelb in den letzten Jahren gegen die kleinen Teams, riss mit dem Hintern ein, was man sich mit Achtungserfolgen gegen Top-Teams erarbeitet hatte. Diese eklatante Schwäche gibt es beim neuen Trainer nicht mehr. Abgesehen vom vermasselten Auftakt auf St. Pauli (3:3) gab man sich als Favorit nicht einmal die Blöße.

Kovac hat den Trend umgekehrt, leider aber mit einer negativen Begleiterscheinung. Denn: In den ganz großen Spielen zeigt sich immer wieder, dass der BVB den Spitzenklubs noch nicht gewachsen ist. Auch dort präsentiert man sich couragiert. Von Siegen war man aber in vielen Fällen weit entfernt.

„Wir sind noch nicht auf dem Level dieser Mannschaften“

Beim 4:4 gegen Juventus Turin ließ man sich in den Schlussminuten abkochen. Das 1:1 gegen RB Leipzig war der bis heute einzige Punktverlust vor heimischer Kulisse. Bei Bayern München (1:2) gab es nichts zu holen. In Frankfurt brauchte es ein Abseitstor und ein Elfmeterschießen, um sich in die nächste Pokalrunde zu krampfen – und beim 1:4 in Manchester war man nun völlig chancenlos. Selbst Kovac musste anschließen konstatieren: „Wir sind noch nicht auf dem Level dieser Mannschaften.“

Schau auch mal hier rein:

Keine Frage: Mit diesem Trend können Borussia Dortmund und seine Fans viel besser leben als mit dem andauernden Gestrauchel gegen die „Kleinen“ – das alle in der Vergangenheit in den Wahnsinn trieb. Trotzdem zeigen Spiele wie die am Mittwochabend: Zum Top-Team fehlt dem BVB noch ein ganzes Stück. „Da wollen wir aber hin!“, sagt Kovac kampfeslustig.