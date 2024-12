Borussia Dortmund: Transfer-Hammer? BVB hat United-Star auf dem Zettel

Die Linksverteidiger-Position ist und bleibt die offensichtlichste Baustelle im Kader von Borussia Dortmund – und das mindestens bis zum Wintertransferfenster. Dann könnte sich beim BVB allerdings etwas tun.

Neusten Berichten zufolge hat Borussia Dortmund es auf einen Linksverteidiger von Manchester United abgesehen. Tyrell Malacia könnte im Winter zum BVB wechseln. Die Parallelen zu Ian Maatsen sind unverkennbar.

Borussia Dortmund: Wie bei Maatsen – schlägt der BVB im Winter zu?

Die Lücke hinten links konnte der BVB in diesem Sommer nicht schließen. Zwar präsentiert sich Ramy Bensebaini dort aktuell in starker Form, doch wenn er ausfällt, fehlt ein adäquater Ersatz – und deshalb könnte Dortmund in diesem Winter wieder einmal aktiv werden.

Vor einem Jahr holte die Borussia Ian Maatsen per Leihe vom FC Chelsea. Ähnlich könnte es nun bei Tyrell Malacia laufen. Nach Informationen von „Caught Offside“ hat der BVB ein Auge auf den Linksverteidiger von Manchester United geworfen.

Malacia feiert Comeback nach langer Pause

Malacia wechselte 2022 für 15 Millionen Euro von Feyenoord Rotterdam zu Manchester United. Er war damals ein Wunschspieler von Erik ten Hag. In seinem ersten Jahr kam er auch regelmäßig zum Einsatz, doch dann setzte ihn eine Knieverletzung für über ein Jahr außer Gefecht. Am Mittwochabend (4. Dezember) feierte er sein Comeback, wurde allerdings schon zur Halbzeit wieder ausgewechselt.

Sein Vertrag bei Manchester United läuft noch bis 2026. United könnte ihn im Winter verleihen, um ihm Spielpraxis zu geben. Der BVB wäre dafür ein passender Abnehmer. Ähnlich wie bei Maatsen könnte Dortmund also auch bei Malacia in der Winterpause zuschlagen. Allerdings soll auch Olympique Lyon Interesse angemeldet haben.