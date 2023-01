Borussia Dortmund jubelt – doch IHM ist gar nicht zum Feiern zumute

Wieder gezittert, wieder gewonnen. Borussia Dortmund geht mit der maximalen Ausbeute aus den ersten beiden Spielen des Jahres. Auch wenn über das Wie gesprochen werden darf – die Freude beim BVB ist groß.

Einem dürfte der Jubel über den zweiten Sieg in Folge allerdings im Hals stecken geblieben sein. Für ihn bahnt sich eine ganz zähe Rückrunde an.

Borussia Dortmund: Anthony Modeste komplett raus?

Der ein oder andere hatte es schon prophezeit: Mit der Rückkehr von Sebastien Haller hat Anthony Modeste beim BVB einen äußerst schweren Stand. Nicht nur Haller hat im Kampf um den Platz in der Spitze die Nase vorn – auch Youssoufa Moukoko ist in der Stürmer-Hierarchie vorne.

Stürmer Nummer 3, das klingt nach magerer Aussicht auf Spielzeit. Beim 2:1 in Mainz wurde aber noch deutlicher, wie schlecht es um die Einsatzzeiten des Sommer-Zugangs steht. Beim Stand von 1:1 schrie das Spiel in der Schlussphase förmlich nach einem Brecher in der Spitze, der mit dem richtigen Riecher und dem einen Kontakt für den Siegtreffer sorgt.

BVB-Stürmer bleibt wieder nur die Bank

Genau das sind die Qualitäten von Anthony Modeste. Und trotzdem schmorte der Franzose bis zum Schlusspfiff auf der Bank. Als einziger Offensivspieler im Kader blieb er draußen. Schlimmer noch: Terzic verzichtete sogar lieber ganz auf einen fünften Wechsel, als Modeste zu bringen. Erst nach der Erlösung durch Reyna in der letzten Minute brachte er Mats Hummels, um Zeit von der Uhr zu nehmen.

Nun stellt sich die Frage: Wenn Modeste in dieser Situation nicht spielt, in welcher dann? Läuft es bitter für den Routinier, könnte die Antwort lauten: gar nicht.

Anthony Modeste war im Sommer kurzfristig zu Borussia Dortmund gekommen, als bei Star-Verpflichtung Sebastien Haller ein bösartiger Hodentumor festgestellt wurde. In der Hinrunde kam er auf lediglich zwei Treffer, die dem BVB aber immerhin Punkte gegen Hertha BSC (1:0) und Bayern München (2:2) bescherten.