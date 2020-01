Borussia Dortmund – Mainz im Live-Ticker: Wie läuft der zweite Test am Samstag?

Nach der ersten Partie am Samstagmittag gegen Feyenoord Rotterdam (hier geht es zu den Live-Ticker-Highlights), steigt am späten Nachmittag in Marbella das zweite BVB-Testspiel des Tages: Borussia Dortmund – Mainz.

Das Duell Borussia Dortmund und Mainz ist für beide Bundesligisten die Generalprobe für den Bundesliga-Auftakt eine Woche später. Der BVB muss am Samstag um 15.30 Uhr beim FC Augsburg ran, Mainz empfängt zeitgleich den SC Freiburg.

Borussia Dortmund – Mainz im Live-Ticker

Kann das Team von Lucien Favre vor der Rückreise nach Dortmund noch etwas Selbstvertrauen tanken?

Alle Infos zum Spiel Borussia Dortmund – Mainz im Live-Ticker!

21.35 Uhr: Die Mainzer Fans dürften also darauf hoffen, dass ihr Team vor der schwierigen Rückrunde noch einmal möglichst viel Selbstvertrauen für den anstehenden Abstiegskampf tankt. Bei den BVB-Fans fokussieren sich die Wünsche dagegen mehr oder weniger auf eine Person: Allen voran die mitgereisten Anhänger sind heiß auf Erling Haaland. Der Neuzugang von RB Salzburg trainierte in den vergangenen Tagen stets individuell oder mit einer kleinen Gruppe und gehörte gegen Lüttich nicht zum Kader.

21.31 Uhr: Zur Erinnerung: Borussia Dortmund hat die Bundesliga-Hinrunde mit 30 Zählern auf dem vierten Platz abgeschlossen – hinter RB Leipzig, Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München –, der FSV Mainz 05 belegt mit 18 Zählern den 14. Rang und hat nur drei Punkte Vorsprung auf den Relegations- und vier auf einen direkten Abstiegsplatz.

21.26 Uhr: Während der BVB im ersten Test gegen Standard Lüttich zwar einen müden Auftritt hinlegte, aber trotzdem ein Unentschieden erreichte (hier kannst Du die Live-Ticker-Highlights nachlesen), unterlag Mainz dem niederländischen Erstligisten FC Emmen mit 2:3.

21.24 Uhr: Das letzte Aufeinandertreffen zwischen diesen beiden Teams ist noch gar nicht so lange her. Am 14. Dezember gastierte Borussia Dortmund am Mainzer Bruchweg und bezwang den FSV nach Treffern von Marco Reus, Jadon Sancho, Thorgan Hazard und Nico Schulz mit 4:0.

Freitag, 10. Januar, 21.22 Uhr: Guten Abend und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Testspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FSV Mainz 05. Hier findest Du alle Infos zur Partie.