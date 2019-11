Borussia Dortmund: Lukasz Piszczek lässt sich zu krasser Aussage hinreißen – sie liefert eine wichtige Erkenntnis

Dortmund. Für Lukasz Piszczek könnte das Heimspiel von Borussia Dortmund gegen den VfL Wolfburg (Samstag, 15.30 Uhr) etwas ganz besonderes werden. Sollte der Pole auf dem Platz stehen, wäre es sein 300. Bundesligaspiel.

Und das soll selbstverständlich gewonnen werden. Eine harte Aufgabe für Borussia Dortmund, schließlich sind die Wölfe in der Liga noch ungeschlagen. „Es wird nicht einfach. In dieser Saison ist eigentlich kein Spiel in der Bundesliga einfach.“

Borussia Dortmund: Krasse Ansage von Lukasz Piszczek: „Wolfsburgs Serie wird reißen“

„Das Gute ist, dass wir zuhause spielen“, so der Außenverteidiger. „Zuhause sind wir immer sehr gefährlich. Deshalb wird die Serie von Wolfsburg am Samstag reißen.“

Knackige Ansage von Piszczek. Und dahinter steckt eine gute Nachricht. Die Wortwahl des 34-Jährigen zeigt: Das Selbstbewusstsein ist zurück beim BVB.

Nach einem starken Saisonstart waren die Schwarzgelben aus dem Tritt geraten, auf dem Platz machte sich zunehmend Unsicherheit breit. Ein entscheidender Faktor auf dem Weg in eine Krise, denn spielerische Qualität wird Borussia Dortmund wohl niemand absprechen.

Pokal-Erfolg gegen Gladbach tat dem BVB gut

Für das gesteigerte Selbstbewusstsein ist sicherlich auch der Sieg gegen Borussia Mönchengladbach (2:1) vom Mittwoch mitverantwortlich. Zum zweiten Mal innerhalb von 11 Tagen hatte man den Bundesliga-Tabellenführer geschlagen, dieses Mal im Pokal.

Für den BVB geht es derzeit Schlag auf Schlag, durch die Dreifach-Belastung stehen derzeit fast ausnahmslos englische Wochen an. Und die Borussia muss gegen einen Spitzenklub nach dem nächsten ran. Außer Essen, Schlafen und Trainieren, so der Routinier, bleibt eigentlich nur noch etwas Zeit, um mit den Kindern zu spielen.

